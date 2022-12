Mercoledì strega anche Marvel: assunta la regista per Agatha Coven of Chaos!

Tale il successo e gli apprezzamenti nei confronti della serie su Mercoledì distribuita in esclusiva su Netflix, che gli alti vertici del Marvel Cinematic Universe si sono lasciati stregare dalla regista Gandja Monteiro. Ora è stata assunta per lavorare su Agatha: Coven of Caos: ecco quanto sarà coinvolta.

Un piccolo gioiello di professionista “rubato” dai Marvel Studios dalle fila di Netflix? Succede se la professionista in questione si chiama Gandja Monteiro e ha lavorato a uno dei recenti casi seriali del piccolo schermo. Stiamo parlando ovviamente di Mercoledì, la serie sulla giovane Addams che nel giro di una sola settima di distribuzione ha stracciato diversi record dello streaming. E nel corso delle settimane ne ha accumulati altri.

Tale il lavoro di Monteiro dietro la macchina da presa da far sentire bella per la prima volta anche Gwendoline Christie. Non che non la reputassimo già tale, ma è stata la stessa attrice di Game of Thrones a dichiarare di non essersi mai sentita bella su schermo. Almeno fino a Mercoledì. Chissà che Gandja Monteiro non possa fare altre magie anche in Casa Marvel.

E proprio di magia si parla, visto che dopo aver diretto ben due episodi di Mercoledì è stata contattata da Marvel per “supervisionare almeno un episodio” di Agatha: Coven of Caos. Nonostante non si attenda così tanto il sequel di WandaVision, il lavoro si preannuncia mastodontico visto che Agatha: Coven of Caos dovrebbe diventare una delle serie MCU più lunghe, almeno fino all’arrivo di Daredevil: Born Again.

A rivelare l’aggiunta la sempre attenta Production Weekly, che nella lista di new entry delle varie produzioni in giro per il mondo segnala, nel caso di Agatha, anche l’arrivo dello sceneggiatore Jac Schaeffer, che ha già lavorato a WandaVision come molti altri membri del team richiamati per Agatha. Anche nel suo caso però, Production Weekly non sa dire con certezza su quali o quanti episodi lavorerà nello specifico.