Mercoledì, primo teaser per la stagione 2? Netflix fa sognare i fan con Jenna Ortega

Mercoledì ha infranto quasi ogni record possibile su Netflix e il rinnovo per una seconda stagione sembrerebbe essere soltanto una formalità, considerata l'enorme popolarità raggiunta dallo show con protagonista Jenna Ortega.

Ora, come potete vedere nel post in calce all'articolo, la piattaforma di streaming on demand ha praticamente iniziato a giocare a carte scoperte, pubblicato un nuovo video promozionale che sembra già una sorta di primo teaser trailer per la stagione 2 di Mercoledì: il filmato mostra la protagonista Mercoledì Addams interpretata da Jenna Ortega seduta alla sua scrivania e intenta a scrivere qualcosa alla sua macchina da scrivere, riproducendo la clip del finale della prima stagione e aggiungendo una serie di punti interrogativi dopo la parola 'The End'. Anche il post di Netflix sembra parlare chiaro, con la didascalia che stuzzica gli appassionati: "???????".

Chiaramente i fan sono subito balzati sull'attenti, sentendo profumo di rinnovo ufficiale nell'aria, e qualcosa ci dice che per un annuncio definitivo gli amanti di Mercoledì non dovranno aspettare tanto quanto quelli di The Sandman: del resto la serie di Tim Burton ha preso letteralmente d'assalto Netflix, accumulando quasi 6 miliardi di visualizzazioni finora, con la fantastica prestazione di Jenna Ortega - decisamente la cosa migliore dello show - balzata immediatamente al centro della cultura pop.

Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.