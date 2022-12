Mercoledì: è grazie a Tim Burton se con il suo violoncello suona i Metallica!

È Mercoledì da record! Pare inarrestabile l'ascesa della serie di casa Netflix, che deve alle musiche parte del suo successo. Tra le varie, quella che suona Mercoledì con il suo violoncello è stata voluta espressamente dal regista Tim Burton.

Non solo la fotografia, i costumi e la sceneggiatura, è anche - e soprattutto - la musica l'elemento che conferisce un certo tono ad uno spettacolo. Lo sapevamo bene tutti gli addetti ai lavori di Mercoledì, la serie targata Netflix, che con hanno confezionato uno dei lavori più brillanti della piattaforma. Se è Goo Goo Muck dei The Cramps, canzone simbolo della serie che - diventando virale - ha fatto ballare anche Lady Gaga, è grazie a Tim Burton se i Metallica sono entrati a far parte dell'universo Addams.

''Alla fine dell'episodio 3, c'è questa cover per violoncello dei Metallica'', ha spiegato di recente il montatore di Mercoledì Jay Prychidny, che ha continuato: ''Stavo cercando su YouTube diverse cover per violoncello di canzoni pop e ho trovato quella, l'ho inserita e ho tagliato la sequenza su quel brano musicale. Tim lo adorava e non voleva saperne di cambiarlo. Ho pensato che forse Danny Elfman avrebbe scritto qualcosa come un pezzo originale per violoncello per lo show, ma quando ha ascoltato quel pezzo, Tim era completamente sicuro. No, no, voglio l'originale!''.

Sull'onda dell'entusiasmo per i primi episodi, è già tempo di pensare ad una seconda stagione. Se mai dovesse esser confermata, che forma potrebbe prendere Mercoledì 2? fatecelo sapere nei commenti!