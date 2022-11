Mercoledì, dove si trova l'easter-egg su Beetlejuice?

Non è certo una sorpresa che Mercoledì abbia attinto a piene mani dalla tradizione horror e, ovviamente, dalla lore della famiglia Addams: con un regista come Tim Burton dietro la macchina da presa, però, vuoi forse fatti sfuggire l'occasione di buttare qua e là qualche riferimento alle sue stesse opere?

Mentre ci si aspetta già nuovi membri della famiglia Addams nella seconda stagione di Mercoledì, il production designer Mark Scruton è dunque passato ad indicarci, a tal proposito, un easter-egg su Beetlejuice che in pochi sembrerebbero aver notato, e che in effetti è stato piazzato lì dal regista in maniera decisamente discreta.

Scruton ha fatto notare un dettaglio effettivamente sfuggito a molti nell'ufficio della preside Weems, ovvero la presenza di una testa rimpicciolita evidentemente appartenente al nostro indimenticabile spiritello interpretato da Michael Keaton: una sorpresa a cui non era effettivamente facilissimo far caso, ma che ci permette di apprezzare ancora di più le atmosfere meravigliosamente burtoniane della serie sulla piccola di casa Addams.

E voi, avevate fatto caso a questo piccolo easter-egg? Quanti altri riferimenti avete (o pensate di aver) colto negli episodi della serie Netflix? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento su Jenna Ortega, vera rivelazione nel ruolo di Mercoledì.