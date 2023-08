Mercoledì, le uniformi della Nevermore Academy rispecchiano le personalità dei personaggi?

La costumista di Mercoledì, Coleen Atwood, ha spiegato, in un’intervista a Varierty, come le divise scolastiche da lei ideate per l’amatissima serie di Tim Burton rappresentino le diverse personalità di chi le indossi, descrivendone le differenze e raccontando come si è cercato di rendere i personaggi il più possibile realistici possibile.

Dopo che Jenna Ortega ha parlato di come nella seconda stagione di Mercoledì ci sarà meno romanticismo, torniamo a parlare dello show Netflix per riportare le dichiarazioni, interessantissime dal punto di vista tecnico, dell’addetta ai costumi della serie creata dal regista di Edward Mani di Forbice.

Queste le parole dell’artista nel cercare di spiegare il suo lavoro: “Ho iniziato a disegnare partendo dalle due ragazze. Non volevamo che Enid sembrasse sciocca solo perché era vestita di colori pastello. Sapevamo che Mercoledì era in bianco e nero, ma non volevamo nemmeno che diventasse una caricatura in bianco e nero. Quando si osservano i bambini al di fuori delle scuole, vestiti con le uniformi, si nota che ognuno interpreta l’uniforme in modo diverso e credo che questa interpretazione fatta a seconda del personaggio sia ciò che la rende unica come uniforme in una storia”.

A rendere tutto ancora più riuscito è stata la straordinaria chimica sullo schermo tra Jenna Ortega ed Emma Myers, cosa che ha portato molti fan a pensare che potrebbe essere sviluppata una trama basata su una relazione tra i due personaggi.

In tal senso, in una vecchia intervista, i due showrunner Miles Millar e Al Gough si sono detti aperti a tutto: “Non scartiamo nessuna idea, e ovviamente, a volte sono i personaggi a raccontare se stessi. È la cosa divertente della televisione: è un viaggio che cambia di continuo”.

In attesa di poter vedere la seconda stagione della serie e di capire quale piega prenderanno le vicende, vi lasciamo alla recensione di Mercoledì.