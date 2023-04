Mercoledì: mesi dopo l'uscita, la serie con Jenna Ortega conquista un altro record

Nonostante il suo debutto su Netflix sia avvenuto alla fine dello scorso novembre, Mercoledì rimane costantemente tra le serie più viste in streaming al mondo sulla piattaforma digitale. I numeri relativi alle visualizzazioni accumulate dallo show sono sbalorditivi e la serie ha da poco aggiunto un altro prestigioso record a quelli già ottenuti.

Mercoledì ha infatti raggiunto un traguardo che solo pochissimi altri show hanno ottenuto, riuscendo a entrare nuovamente nella classifica globale di Netflix.

Secondo la Top 10 Netflix Global di questa settimana, Mercoledì è rientrata nella posizione numero 10 dopo che oltre 9,5 milioni di ore di questo show sono state viste durante la scorsa settimana. È la ventesima volta che lo show ritorna in questa prestigiosa classifica di Netflix. Tra gli altri show che sono riusciti a raggiungere questo risultato c'è la serie dei record Squid Game del 2021, rientrato in classifica a metà giugno 2022.

La risalita nelle visualizzazioni di Mercoledì è iniziata la scorsa settimana, quando la serie ha superato i 10 milioni di ore di visione prima del suo ritorno nella Top 10 della classifica. Ovviamente stiamo parlando di un totale di visualizzazioni che non regge il confronto con i nuovi titoli usciti recentemente sulla piattaforma come Beef - Lo scontro che ha ottenuto oltre 42,8 milioni di ore di visualizzazioni o la Stagione 4 di Love is Blind con 39,4 milioni di ore e ancora American Manhunt: The Boston Marathon Bombing con 13,1 milioni di ore di visione. Si deve però tenere a mente che Mercoledì non è una novità e che ha fatto il suo debutto su Netflix alla fine del novembre 2022.

Dopo lo strepitoso successo di Mercoledì, la serie è stata rapidamente rinnovata per una seconda stagione. Stando alle ultime voci, pare che la star della serie, Jenna Ortega, sia stata anche promossa a produttrice esecutiva.

Al momento non è chiaro quando partiranno le riprese della Stagione 2 di Mercoledì né quando questa debutterà su Netflix.