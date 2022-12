Mercoledì vicinissima a superare Stranger Things 4 come serie Netflix più vista di sempre

Il successo planetario di Mercoledì non accenna ad arrestarsi e anche in queste ultime due settimane dell'anno la serie prodotta e co-diretta da Tim Burton ha registrato numeri impressionanti che la portano sempre più vicina al record assoluto di Netflix che ancora rimane saldamente nelle mani di Stranger Things 4. Vediamo nel dettaglio i numeri.

La serie basata sui personaggi de La Famiglia Addams continua a rimanere in cima alla classifica delle serie televisive in lingua inglese più viste sulla piattaforma, totalizzando altre 173,96 milioni di ore di visione nella settimana che va dal 12 al 19 dicembre. La serie ha anche aumentato il suo numero complessivo di visualizzazioni a 1,19 miliardi di ore viste, rimanendo la seconda serie in lingua inglese più popolare su Netflix nei suoi primi 28 giorni di uscita, ma avvicinandosi sempre di più al record di tutti i tempi, ancora nelle mani della Stagione 4 di Stranger Things (1,35 miliardi di ore).

Tra le altre uscite, con l'arrivo del Volume II, il documentario Harry & Meghan ha aggiunto 97,71 milioni di ore di visione e si è piazzato al secondo posto di questa settimana, con 179,26 milioni di ore totali. Infine, la migliore novità televisiva in lingua inglese è stata The Recruit con Noah Centineo, che ha debuttato al terzo posto con 52,3 milioni di ore di visione.

Per quel che riguarda la classifica dei film in lingua inglese, Pinocchio di Guillermo del Toro è passato dal secondo posto nel weekend di apertura al primo nella sua seconda settimana con 39,38 milioni di ore di visione accumulate. È seguito da un debutto a tema natalizio, I Believe in Santa (19,96 milioni di ore viste), e da un altro nuovo arrivato, Prisoners (19 milioni).

Nonostante manchi ancora un rinnovo ufficiale, Netflix non vede l'ora di annunciare la Stagione 2 di Mercoledì, che presumibilmente dovrebbe arrivare già all'inizio del 2023.

Parlando con Vulture, il produttore Peter Friedlander non ha potuto offrire nulla di concreto, solo il suo ottimismo verso il rinnovo che è davvero scontato: "Vorrei potervi dire di più, sono ottimista ma non ho nulla da dire in questo momento", ha detto, per poi aggiungere, quando gli è stato chiesto se gli piacerebbe produrre più episodi, "Lo vorrei".