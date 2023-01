Mercoledì, dove vive l'imprevedibile famiglia Addams?

Il successo di Mercoledì ha acceso nuovamente l'interesse del pubblico verso la famiglia più "spaventosa" della cultura pop. Gli Addams, con il loro stile gotico, continuano a conquistare. Con l'uscita della serie sembra che una che una curiosità stia svelando su tutte: dove vivono gli Addams?

Nelle vignette create da Charles Addams nel 1938 i personaggi vivono in una villa caratteristica e in stile vittoriano a Cemetery Ridge. Dalla serie anni settanta, invece, vivono in una casa tra un cimitero e una palude ubicata all'indirizzo 0001 Cemetery Lane. Nonostante nella prima stagione di Mercoledì gli Addams siano stati mostrati, la serie è ambientata quasi totalmente in Accademia, senza specificare un ipotetico indirizzo della famiglia.

Il rinnovo della seconda stagione di Mercoledì ha solo aumentato la curiosità dei fan su questi personaggi. Nel corso dei decenni sono stati realizzati tantissimi prodotti incentrati su di loro. Oltre la già citata serie degli anni settanta, ci sono ben 2 film entrati nell'immaginario collettivo grazie alle interpretazioni di Morticia e Mercoledì di Anjelica Hudson e Christina Ricci. Tra il 2019 e 2021, invece, è arrivata al cinema una versione animata che ha riscosso particolare successo che vanta nel cast vocale attori come Charlize Theron, Oscar Isaac e Finn Wolfhard.

Se volete scoprire qualcosa di più sulla serie vi consigliamo il nostro speciale dedicato ai poteri di Mercoledì. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!