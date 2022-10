Mercoledì: il genio di Tim Burton al centro del nuovo video dietro le quinte di Netflix

La piattaforma di streaming on demand Netflix ha pubblicato una nuova featurette dal dietro le quinte di Mercoledì per esplorare il lavoro del visionario regista Tim Burton sull’attesissima serie tv spin-off della Famiglia Addams, che uscirà sul servizio dal 23 novembre prossimo.

Mercoledì rappresenta il debutto di Tim Burton in una serie TV live-action, e riassume tutti gli elementi caratteristici che hanno reso iconico e amato il regista in tutto il mondo, dalle atmosfere dark all’estetica gotica. Per dirla gli showrunner e produttori esecutivi Alfred Gough e Miles Millar, “Tim Burton e Mercoledì Addams sono fatti l’uno per l’altra”.

Ricordiamo che il prossimo 31 ottobre, Tim Burton sarà in Italia a Lucca Comics & Games 2022 in occasione dell’anteprima europea del primo episodio della serie: lo show, composto da 8 episodi, è descritto come un mystery dai toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto ciò mentre esplora nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Per altri contenuti recuperate il nuovo trailer ufficiale di Mercoledì: la serie, lo ripetiamo, debutterà in esclusiva su Netflix dal 23 novembre.