Mercoledì vs Dahmer, è di nuovo record: la Addams batte prepotentemente il killer

Mercoledì, la nuova serie firmata Tim Burton, sin dalla sua uscita (23 Novembre 2022) si è aggiudicata una serie di record senza fine sulla piattaforma Netflix. In primis, Mercoledì ha battuto Stranger Things 4 decisamente a mani basse. In secundis, la serie Burtoniana ha sconfitto violentemente anche un'altra serie: Dahmer.

Questo sembra essere l'annata di Netflix: la piattaforma streaming sta sfornando una lunga lista di serie di successo incredibile: da Stranger Things, passando per Dahmer e ora andando a Mercoledì (senza contare il record appena battuto da Harry & Meghan, che tuttavia non ha ricevuto la stessa calda accoglienza delle serie sopracitate...).

E a quanto pare la piattaforma si batte da sola, in quanto ogni serie in uscita pian piano super l'altra: è il caso di Mercoledì, che ha decisamente detronizzato la serie che vede Evan Peters come protagonista (ricordiamo che per Netflix, il riferimento temporale si riferisce ai primi 28 giorni dall'uscita del prodotto): si aggiungono infatti 292 milioni di visualizzazioni solamente nella scorsa settimana, arrivando ad un totale di 1.022 miliardi di ore streaming in totale.

Ora Mercoledì è seconda in classifica come migliore serie Netflix in lingua inglese di sempre, dopo Stranger Things 4.

Tuttavia la serie di Tim Burton non ha ancora battuto un'altra serie Netflix: The Squid Game, che ha totalizzato 1.65 miliardi di visualizzazioni. Ma considerando l'andamento della nostra Addams, non ci sorprenderebbe venire a conoscenza di un ulteriore sorpasso.

Avete visto Mercoledì? Fateci sapere cosa pensate della serie nei commenti!