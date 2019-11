Il grande merito di Damon Lindelof e Watchmen secondo Tim Blake Nelson

Watchmen è giunta al suo sesto episodio, nel quale racconta di un tassello fondamentale della saga di Alan Moore, dando nuovo vigore al concetto di "serie TV". L'attore Tim Miller in una recente intervista ha evidenziato uno dei più grandi meriti di Damon Lindelof, regista e ideatore dello show:

"Ciò che a Damon preme analizzare in Watchmen è il senso ultimo della vendetta, quelle azioni che in suo nome vengono considerate lecite e la stretta connessione tra vigilantismo e vendetta, che inevitabilmente sfocia nell'indossare una maschera."

Ai microfoni di GQ, Miller continua: "Damon e gli altri sceneggiatori mi hanno affidato un ruolo che nasconde molte insidie. Wade ci permette di addentrarci in tematiche davvero complesse, che vengono affrontate man mano che emerge il carattere di Looking Glass. Persino nei momenti in cui resta immobile ci sta raccontando qualcosa: la sua fragilità e disperazione sono in piena luce."

L'attore prosegue affermando che è proprio la complessità dei personaggi e la loro stratificazione emotiva a rendere unica la serie di Lindelof, che riesce a metterci di fronte le nostre più viscerali paure senza lasciare nulla di inesplorato, proseguendo magistralmente l'opera inchiostrata da Moore.

Vi rimandiamo alla chiacchierata di Tim Miller su Looking Glass e alla nostra recensione di Little Fear of Nothing per approfondire il personaggio di Wade Tillman, che sarà cruciale nei prossimi capitoli, mentre nel video riportato potete trovare l'intervista completa.