Merlin: ben 37 attori della serie sono comparsi in Doctor Who, ecco i principali

Gli spettatori fan devoti della televisione britannica sanno fin troppo bene che c'è molta sovrapposizione tra gli attori e i loro progetti. Accendete qualsiasi episodio di qualunque serie televisiva inglese e siete quasi sicuri di aver visto qualche attore da qualche altra parte almeno una volta.

Attenti osservatori hanno notato i numerosi incroci tra Merlin e Doctor Who. Finora, entrambi gli spettacoli hanno visto la partecipazione di ben 37 attori che sono apparsi in tutti e due i programmi. Alcuni sono stati semplici comparse, altri invece dei veri e propri personaggi fondamentali per la storia, ecco a voi i principali.

Partiamo subito con Colin Morgan, l'attore protagonista di Merlin che in Dottor Who compare nel suolo di Jethro Cane, un angosciato emo spaziale al fianco di David Tennant. Continuiamo con Eve Myles, l'attrice di Lady Helen Mary Collins che in Doctor Who interpreta Gwen Cooper nell'episodio The Unquiet Dead.

C'era anche Richard Wilson, il grande Gaius di Merlin che in Doctor Who ha interpretato il Dr. Constantine in “The Empty Child” e “The Doctor Dances”. Indimenticabile Michelle Ryan che ha interpretato l'enigmatica Nimueh in Merlin e Lady Christina nello speciale di Pasqua di Doctor Who Planet of the Dead.

Presenza anche di Anthony Head che molte persone lo ricorderanno anche per Buffy, l'ammazzavampiri nei panni di Giles, ma è comparso anche in Merlin e Doctor Who. Nel primo era Uther Pendragon, il padre di Artù, nel secondo Big Bad nell'episodio School Reunion.

Andiamo avanti con Tom Ellis, divenuto celebre per la serie Lucifer, che è stato Cenred in Merlin e Thomas Milligan in Doctor Who. Poi Angel Coulby, la Ginevra di Merlin, è stata anche Katherine in Doctor Who. Pauline Collins e Joe Dempsie sono stati Alice e il giovane William in Merlin e rispettivamente Queen Victoria e Cline in Dottor Who.

Anche Tom Hopper, noto per la sua presenza nella serie The Umbrella Academy nel ruolo di Luther, è stato Sir Percival in Merlin e Jeff in Doctor Who. Infine chiudiamo con Sarah Parish, Alex Price e Georgia Moffett rispettivamente Lady Catrina, William e Lady Vivian in Merlin e Empress, Francesco e Jenny in Doctor Who.

Vi lasciamo a 5 serie che dovete vedere se avete adorato Merlin sia nelle tematiche che nella narrazione e nelle ambientazioni.