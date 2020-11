Merlin: i 5 episodi più belli di sempre della serie cult

Dopo cinque anni di intrattenimento, Merlin è giunto al termine nel 2012. All'epoca era considerata una delle migliori serie del network BBC e riuscì a farsi apprezzare anche dal pubblico italiano.

Attualmente va in onda su Spike una replica della serie e per questo motivo crediamo sia importante definire i migliori 5 episodi di Merlin che non dovete assolutamente perdervi. Anche perché, a quanto pare, non vedremo mai una nuova stagione o un revival di Merlin.

I creatori di Merlin potrebbero guardare indietro ai primi episodi dello show con non poche riserve, ma la prima serie dello show aveva davvero degli episodi molto forti. C'è l'introduzione dell'affascinante futuro cavaliere di Santiago Cabrera nell'apposito episodio intitolato Lancillotto e il finale ad effetto dall'emblematico titolo di La morte di Artù, ma in assoluto il miglior episodio della prima stagione è il dodicesimo con il titolo Uccidere il re. Qui si può osservare la morte scioccante del padre di Gwen (David Durham) e bastava questo per dimostrare su che binari narrativi e artistici volesse muoversi l'intera serie.

Nella seconda stagione ci sono davvero molti episodi interessanti. Il migliore potrebbe essere facilmente il finale dal titolo L'ultimo signore dei draghi, un'epopea d'azione che ha visto il Grande Drago (John Hurt) mostrare il suo grande potere distruttivo su Camelot e Merlin (Colin Morgan) riunirsi con suo padre Balinor (John Lynch). Ma in realtà l'episodio più interessante è La signora del lago dove viene introdotta Freya (Laura Donnelly), la ragazza druida che si innamora di Merlino, ma che tragicamente perde la vita.

La terza stagione mostra nuovamente un finale davvero incredibile con Uther (Anthony Head) che impara finalmente la portata della sua follia mentre Morgana sale al trono ne L'ascesa di Artù (1ª parte). La vera puntata principe di questa stagione di Merlin è, però, Le lacrime di Uther Pendragon (1ª parte), nonché il primo episodio. Mostra battaglie epiche, un esercito di non morti, Katie McGrath e Anthony Head e non serve nient'altro per renderlo memorabile.

Nella quarta stagione, invece, l'episodio memorabile è proprio il finale. Inutile girarci intorno, La spada nella roccia (prima e seconda parte) sono indimenticabili e rappresentano il punto culminante di quella che è - fino ad oggi - la stagione più forte di Merlin. L'ultimo piano di Morgana viene sconfitto con l'aiuto di Tristano e Isotta - guest star di prim'ordine Ben Daniels e Miranda Raison - e Arthur brandisce finalmente una lama leggendaria. Una menzione d'onore però va all'episodio Il ritorno di Lancillotto che ha visto il cavaliere ucciso tornare sotto la schiavitù di Morgana, e sedurre Gwen (Angel Coulby), spezzando il cuore del povero Arthur.

Infine il miglior episodio della quinta stagione è, oltre all'ovvio splendido finale che ha lasciato, però, non poco amaro in bocca, il sesto episodio dal titolo La torre oscura. Questa puntata dall'anima oscura come mai lo era stato l'intero spettacolo, vede Gwen soffrire di un crollo psicologico mentre viene perseguitata da spettri e dopo aver subito una perdita devastante, ovvero suo fratello Elyan (Adetomiwa Edun) che ha sacrificato la sua vita per salvarla. In poche parole, 42 minuti fantastici.

