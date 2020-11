Merlin: i 5 personaggi migliori della serie TV sul celebre mago

Sebbene Merlin sia finito dopo solo cinque brevi stagioni, non c'è dubbio che abbia lasciato un forte impatto sul pubblico di tutto il mondo. Gran parte del successo dello spettacolo può essere attribuito ai personaggi dinamici e colorati che abbelliscono ogni episodio.

Per questo motivo, ecco chi sono secondo noi i migliori 5 personaggi di Merlin.

Iniziamo subito con Ginevra, interpretata da Angel Coulby. È diventata regina di Camelot ed è grandemente responsabile dell'ammorbidimento di Arthur Pendragon. All'inizio sembrava che lei e Merlin avrebbero fatto una buona coppia grazie alle loro posizioni nella società e al loro buon carattere, tuttavia, mentre la serie andava avanti, abbiamo scoperto che proprio questa purezza di cuore ha permesso al re di innamorarsi di lei. Anche se ha iniziato come una semplice servitrice obbediente di Morgana, ha dimostrato di essere volitiva e coraggiosa, senza paura di resistere a suo marito e in effetti a chiunque le mettesse i piedi in testa. Ciò che ha catturato il pubblico per cinque stagioni è stata la fiorente relazione tra la serva e il suo re. La sua riluttanza ad iniziare una vera relazione con lei nonostante il loro amore. Non c'è dubbio che la sua influenza su suo marito lo abbia aiutato a diventare il re premuroso che si è rivelato essere e se non l'avesse sposata, forse sarebbe stato simile a suo padre. Le forti amicizie che aveva con personaggi come Merlin e Gaius la rendevano ancora più accattivante e in qualche modo era lei il collante che li teneva tutti insieme.

Continuiamo con Morgana, il villain più importante dell'intera serie, che tenta di conquistare Camelot più e più volte, ma senza alcun risultato, tuttavia la sua costante interferenza causa molta angoscia al Regno e spesso si traduce in tragiche conseguenze. Durante la prima stagione, il personaggio interpretato da Katie McGrath, ci viene presentato come una giovane donna felice molto vicina al re e al resto del regno, tuttavia scopre presto che non solo è una potente strega, ma che è anche la figlia di Uther Pendragon. Essendo arrivata a queste rivelazioni, Morgana ha come missione rivendicare il suo diritto al trono e uccidere i suoi stessi familiari. Durante la sua ricerca per raggiungere questo obiettivo, tuttavia, le viene inconsapevolmente impedito di farlo da Merlino che si rivela essere la sua vera rovina. Apparentemente imperterrita dalle sue continue battute d'arresto, continua a cercare di mettere in atto la sua vendetta. Non senza la paura che si manifesta sotto forma di Emrys. Ciò che rende Morgana una cattiva così brava è la sua determinazione e presenza costante nelle vite dei nostri amati personaggi. Non importa quanto abbiano successo, questa maga è sempre in attesa di colpire e anche se non ottiene mai il trono, riempie di caos il Regno e quasi distrugge Athur e Ginevra. Nonostante il suo bell'aspetto, è senza dubbio il cattivo più malvagio e implacabile dello spettacolo.

Arthur Pendragon, invece, è la ragione di praticamente tutto ciò che accade nello spettacolo. È destino di Merlino proteggerlo e l'obiettivo di ogni cattivo di distruggerlo mentre è disposto a sacrificarsi per proteggere Camelot. Interpretato da Bradley James, è l'unica speranza del Regno di riportare la pace e la civiltà a Camelot. Inizia come un personaggio antipatico, arrogante e maleducato, ma mentre la serie va avanti siamo in grado di vedere la bontà e il coraggio dentro di lui che è ciò che rende questo personaggio così interessante da guardare. Ci sono stati tanti adattamenti della leggenda arturiana, ma nessuno è stato così audace quando si tratta di sviluppo del personaggio. Il duro trattamento nei confronti del suo servo si trasforma in uno degli aspetti più comici dello spettacolo e offre un lato più spensierato alla serie, tuttavia Merlino è una delle poche persone che vanno oltre la sua arroganza per il grande re che un giorno sarà. La sua compassione per le persone comuni lo rende un re genuino dopo il padre tiranno che aveva governato prima di lui.

Interpretato dall'eccellente Richard Wilson, Gaius è il cuore dello spettacolo. Prezioso per tutti, è una delle persone più importanti del regno poiché funge da confidente ed è il migliore amico di Merlino. Il suo ruolo all'interno della serie non è forse così ovvio, tuttavia si dimostra fondamentale per aiutare Merlino a realizzare il suo destino. Il giovane stregone viene spesso da Gaius per chiedere consiglio e aiuto e quindi è incredibilmente importante per la causa. È l'uomo con tutte le conoscenze e sembra che non ci sia nulla di cui non abbia una risposta se si tratta di rimedi, malattie o magia, anche se lui stesso non è uno stregone. Fin dall'inizio ha una fiducia completa e totale in Merlino anche quando non crede in se stesso e nelle proprie capacità e quindi diventa il più grande supporto che il giovane mago possa chiedere. Spesso guida lo stregone quando si allontana e a volte deve fungere da bussola morale anche per Arthur e Uther i quali si fidano di lui per qualsiasi questione.

Chiudiamo, ovviamente, con il protagonista Merlino interpretato da Colin Morgan. Ignaro di quanto sia potente in realtà, sembra uno stregone spaventato senza idea di come svolgere i compiti molto difficili che deve affrontare giorno dopo giorno, tuttavia con l'aiuto di Gaius e del Grande Drago, impara lentamente come migliorare la sua magia e quanto sarà importante in futuro l'apparentemente maleducato Principe di Camelot. Ciò che è così accattivante di Merlino è il fatto che il suo potere è nascosto e che non chiede mai alcun merito per aver salvato Arthur più e più volte. La sua relazione con Arthur è uno degli aspetti più divertenti dello spettacolo poiché i loro scambi umoristici offrono un rinfrescante sollievo comico. Sebbene sia lo stregone più potente mai vissuto e il motivo per cui Camelot è al sicuro, è ancora solo un giovane con emozioni reali che commette errori e per questo motivo risulta simpatico e molto realistico.

Vi lasciamo anche ai migliori 5 episodi della serie Merlin. Cosa ne pensate?