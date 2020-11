Merlin: che fine ha fatto il cast dell'amatissima serie TV?

Sono passati poco più di otto lunghi anni dall'ultima volta che abbiamo visitato Camelot e abbiamo assistito alle avventure di Merlino e Artù. Merlin è terminato nel dicembre 2012 dopo cinque stagioni, ma dove è finito il suo cast principale?

Vediamo quindi insieme che fine hanno fatto alcuni dei membri principali della serie fantasy Merlin:

Iniziamo con Rupert Young che da quando ha interpretato Sir Leon in Merlin è rimasto relativamente tranquillo sul fronte televisivo. I suoi unici ruoli degni di nota sono stati in un episodio di The White Queen nei panni di Sir William Herbert, in Shameless e in Doctor Who. Si è concentrato principalmente sul teatro negli ultimi quattro anni, incluso un periodo in High Society all'Old Vic di Londra.

Michelle Ryan è meglio conosciuta per aver interpretato Zoe Slater in EastEnders e per il suo semi-successo negli Stati Uniti in Bionic Woman. Ma dopo una manciata di episodi in Merlin, Michelle ha fatto un bel giro nel mondo della TV. Ha recitato in un episodio di Doctor Who nel 2009, era nella losca commedia romantica di Gordon Ramsay Love's Kitchen, ha recitato nella commedia horror Cockneys vs Zombies e in alcuni episodi di Covert Affairs. Ha anche avuto un periodo in Cabaret con Will Young nel 2012, ma l'ultima apparizione al cinema è datata 2016 in Andròn: The Black Labyrinth di Francesco Cinquemani.

Tomiwa Edun, dopo la fine di Merlin, è apparso in un arco di quattro episodi di Bates Motel come Marcus Young, ha avuto una piccola parte come soldato nel film Cenerentola e come Mbui nel film d'azione di Nicolas Cage Dying of the Light. È apparso negli episodi di Death in Paradise, Doctor Who ed Elementary, e recentemente è apparso come Sean in A Discovery of Witches. I giocatori potrebbero anche conoscere la sua voce come Alex Hunter in FIFA 17, 18, 19 e 20. L'ultima apparizione cinematografica è datata 2018 in A Serial Killer's Guide to Life mentre in televisione è comparso in 2 episodi di The Capture del 2019.

Angel Coulby, dopo aver interpretato l'amore di Arthur per quattro anni, ha ottenuto un ruolo nella miniserie Dancing on the Edge al fianco di Chiwetel Ejiofor, e ha anche doppiato Kayo in Thunderbirds Are Go. Ha anche avuto ruoli ricorrenti in The Tunnel, Innocent, Undercover, Le adventure di Hooten & the Lady e in Man in an Orange Shirt.

Bradley James da quando ha interpretato il ruolo di Arthur, ha avuto un certo successo oltreoceano. È apparso in un episodio di Homeland e ha ottenuto un ruolo ricorrente nel film drammatico per adolescenti iZombie e nella parte principale della serie horror Damien. Successivamente è passato a Bounty Hunters e Medici. Tra le sue ultime apparizioni televisive vi sono The Liberator e Strange Angel, mentre cinematograficamente parlando la più recente apparizione è in Kurier di Wladyslaw Pasikowski.

Tom Hopper ha interpretato il nobile cavaliere Percival della Tavola Rotonda, e il suo ruolo più importante è stato quello di Billy Bones, uno dei personaggi principali della serie televisiva ad alto budget di Starz Black Sails al fianco di Toby Stephens. Ha anche collaborato con il collega cavaliere Eoin Macken per il suo progetto di regia Leopard nel 2013 e più recentemente probabilmente lo avete visto come il fratello di Samwell, Dickon Tarly, in Game Of Thrones e in The Umbrella Academy nei panni di Luther Hargreeves.

Eoin Macken, dopo Merlin, ha guidato il cast del dramma medico della NBC The Night Shift nei panni del dottor TC Callahan. È apparso anche nel sequel horror Resident Evil: The Final Chapter, in Nightflyers di George R.R. Martin e nell'horror The Hole in the Ground.

Santiago Cabrera era già un volto familiare grazie a Heroes prima che in Merlin divenne l'affascinante Sir Lancelot. Da allora ha avuto diversi ruoli di alto profilo tra cui Sal Price in Dexter, Diego in The Mindy Project e il più famoso Aramis in The Musketeers della BBC. È apparso anche nel gigantesco film di successo Transformers: The Last Knight, Big Little Lies e Salvation di Sky Atlantic. Attualmente è impegnato nella serie Star Trek: Picard.

Katie McGrath ha interpretato la malvagia Morgana in Merlin e poi ha ottenuto un ruolo altrettanto inquietante come Lucy Westenra nella serie TV Dracula dal 2013 al 2014. Probabilmente la conoscerete meglio per l'interpretazione di PA Zara in Jurassic World ed è tornata alle sue radici con un piccolo ruolo in King Arthur di Guy Ritchie. Attualmente interpreta il ruolo di Lena Luthor in Supergirl.

Tom Ellis è forse meglio conosciuto nel Regno Unito per aver interpretato Gary in Miranda, ma ha fatto molta strada dopo i suoi tre episodi come Cenred in Merlin nel 2010. I progetti hanno incluso The Fades, Silent Witness, The Strain e Once Upon a Time. Ha guidato il cast del dramma statunitense di breve durata Rush e attualmente è il protagonista di Lucifer di Netflix e Fox.

Alexander Vlahos, dopo aver sostituito Asa Butterfield nei panni di Mordred nelle ultime stagioni di Merlin, è ora meglio conosciuto per aver interpretato Monsieur Philippe d'Orléans nel film drammatico Versailles. È stato anche un successo nel mondo del teatro soprattutto nell'acclamato Macbeth di Kenneth Branagh. Recentemente è comparso in un episodio della serie Death in Paradise.

Colin Morgan, nonché il protagonista di Merlin, è stato l'unico a non aver ancora avuto un enorme successo negli Stati Uniti come molti dei suoi co-protagonisti, ma Colin ha scelto i suoi progetti molto saggiamente. Ha interpretato Tom Anderson in The Fall nel 2014, Leo in Humans, e ha recitato nella serie horror della BBC One The Living and the Dead. Sul grande schermo, è apparso nei panni di Frank Shea nel thriller di Tom Hardy Krays Legend e nel ruolo del Duca di Blackwood in The Huntsman: Winter's War. Recentemente è apparso in The Crown, ma i suoi ruoli più importanti sono quelli teatrali.

Concludiamo con Asa Butterfield, apparso solo in tre episodi come l'originale Mordred in Merlin, nello stesso anno ha interpretato Hugo nel film acclamato dalla critica The Boy in the Striped Pjamas. Da allora, è stato un giovane attore molto ricercato a Hollywood, avendo ruoli importanti nei film The Game di Ender con Harrison Ford, Hugo di Martin Scorsese (come Hugo) e la stravaganza fantasy di Tim Burton Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali. Era anche uno stretto contendente per Spider-Man prima che Tom Holland lo prendesse, e attualmente potete osservarlo nella commedia di Netflix Sex Education.

