Merlin: che fine ha fatto Colin Morgan, il protagonista della serie?

Colin Morgan ha interpretato Merlin nell'omonima serie televisiva per ben 5 stagioni dal 2008 al 2012. Questa serie ideata da Julian Jones, Jake Michie, Johnny Capps e Julian Murphy è stata il suo trampolino di lancio, ma verso dove? Scopriamolo insieme.

Dopo avervi spiegato quali sono, secondo noi, i 5 motivi per iniziare a vedere Merlin, oggi vi parliamo di Colin Morgan, l'attore protagonista della serie televisiva. Dopo una breve comparsa nell'episodio 10 della quarta stagione di Doctor Who, l'attore è stato contattato dalla società indipendente Shine Limited di Elisabeth Murdoch e dalla BBC per il ruolo di protagonista della nuova serie fantasy Merlin.

La serie riscosse un grande successo, nonostante alcuni evidenti difetti. Il ciclo arturiano e il genere epico, dopotutto, hanno sempre interessato il grande pubblico. Questo permise a Colin Morgan di farsi conoscere a livello internazionale e ha destato l'interesse di molte case di produzione sia cinematografiche che televisive.

Durante la produzione di Merlin, infatti, venne chiamato per recitare nei film Parked con la regia di Darragh Byrne (2010) e Island di Elizabeth Mitchell e Brek Taylor (2011). Al termine della serie televisiva fantasy nel 2012, si sono spalancate le porte per altri piccoli e grossi progetti.

Per quanto riguarda il cinema lo abbiamo visto in Testament of Youth di James Kent (2014), in Legend di Brian Helgeland (2015), ne Il cacciatore e la regina di ghiaccio di Cedric Nicolas-Troyan (2016), in Benjamin, regia di Simon Amstell (2018) e in The Happy Prince - L'ultimo ritratto di Oscar Wilde di Rupert Everett (2018).

In televisione invece ha trovato spazio in serie come Quirke (2014), The Fall - Caccia al serial killer (2014-2016), Humans (2015-2018), The Living and the Dead (2016) e The Crown (2019).

Colin Morgan, però, si è distinto anche nel mondo teatrale i cui primi spettacoli risalgono al 2007 ed erano God Little e Tutto su mia madre. Dopo Merlin ha preso parte in La Tempesta (2013), MOJO The Play (2013), Gloria (2017), Translations (2018), Erano tutti miei figli (2019) e A Number (2020). Per Erano tutti miei figli, Morgan ha anche ricevuto una candidatura al Laurence Olivier Award al miglior attore non protagonista.

