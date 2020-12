Merlin: quel dettaglio su Colin Morgan che complicò le riprese, ecco cosa accadde

Merlin è una serie televisiva prodotta dalla Shine Limited di Elisabeth Murdoch e trasmessa dal 2008 al 2012 per cinque stagioni. La serie racconta le avventure del mago Merlino e di Artù Pendragon in età giovanile, descrivendo il loro primo incontro e il modo in cui si evolve il loro rapporto.

All'interno del cast, durante la produzione, vi furono diverse curiosità riguardanti soprattutto gli attori principali tra cui Katie McGrath che ha rischiato di essere esclusa dal progetto a causa del suo accento irlandese e del fatto che la produzione volesse solo attori con accento inglese.

Un'altra interessante curiosità riguardava l'attore protagonista di Merlino, Colin Morgan. Ieri vi abbiamo parlato di come anch'egli ebbe dei problemi con l'accento irlandese che, però, riuscì a nascondere abilmente con la sua recitazione. Oggi vi parliamo di una curiosità riguardante il suo aspetto fisico e in particolar modo la sua pelle.

Avrete sicuramente notato come Colin Morgan abbia una pelle molto chiara da cui spiccano due grandi e altrettanto delicati occhi azzurri. Bene, la produzione era obbligata a bloccarsi temporaneamente tra una ripresa e l'altra, soprattutto in quelle in esterna, perché Colin Morgan era costretto a rifugiarsi all’interno del castello o all’ombra nei mezzi della produzione per evitare di sembrare pallido in una scena e poi arrossato nella successiva.

Questo, sebbene fosse risolvibile con il trucco, non garantiva il perfetto realismo della scena e quindi ovviavano alla problematica con delle scelte tanto arcaiche quanto utili e necessarie. Le pause non erano lunghissime, ma abbastanza per far riposare la troupe soprattutto nelle scene più complesse.

A tal proposito, dove è stata girata Merlin? Spoiler: non in zone fortemente soleggiate, però per chi ha la pelle chiara come Colin Morgan anche il più piccolo raggio di sole può creare problemi.