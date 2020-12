Merlin, dove è stata girata la serie TV? Ecco i luoghi del set

Merlin è stato uno spettacolo fantasy per famiglie prodotto dalla BBC che ha visto la rivisitazione in chiave moderna della saga di Re Artù e del suo mago Merlino che scopre che la magia è il suo destino fin da adolescente. Ma dove è stata girata la serie?

Merlin ha avuto come sfondi la bellezza della Foresta di Dean e della Valle del Wye, tra cui Raglan Castle, Cannop Ponds, Speech House e Puzzlewood. Merlin è stata la primissima serie TV a mostrare il mistero e la meraviglia di Puzzlewood in tutte e cinque le stagioni dello spettacolo.

Nella serie, Albion è una nazione in cui la magia fa parte della vita di tutti i giorni e Puzzlewood ha sicuramente migliorato questa sensazione di ultraterreno. Nell'ultimo episodio della serie TV di Merlin, Il diamante del giorno, ci sono scene con Morgana e Mordred che sono state girate a Puzzlewood. In Il diamante del giorno, parte 1, la loro missione nella Valle vede Merlino e Gwaine viaggiare in quel luogo per rinnovare i poteri di Merlino alla Grotta di Cristallo. Qui Merlin incontra Morgana che lo intrappola, mentre in Il diamante del giorno parte 2 Gaius e Merlin si occupano di Artù che è stato ferito da Mordred. Sotto la copertura degli alberi e delle rocce di Puzzlewood, Merlin rivela i suoi poteri magici ad Artù ferito.

Le stagioni 1 e 2 della serie televisiva Merlin sono state girate al Raglan Castle e gli episodi sono stati girati anche nella suggestiva struttura in arenaria del Goodrich Castle della Wye Valley, situata su un'altura da cui si affaccia sul fiume Wye.

Il castello in tutta la sua gloria appare per la prima volta nell'episodio I peccati del padre. In questo episodio, il castello di Goodrich dà il tono giusto all'aspetto di un grande nemico di Merlino e dei suoi alleati: la guerriera e maga, Morgause. In diversi episodi della stagione 5 di Merlin, le Grotte di Clearwell sono presenti in tutta la loro gloria di roccia rossa; in particolare nell'episodio 5 in cui Merlin si avventura a incontrare tre donne indovine.

Gli effetti visivi migliorano la mistica naturale e il fascino delle grotte. Sempre nella stagione 5, la troupe ha filmato parte di un episodio al Cannop Ponds per una scena in cui Merlin trova il messaggio di Mithian su Morgana trasportato dalla corrente. Nell'episodio Le porte di Avalon, Speech House Lake diventa il mitico lago di Avalon dove Merlin assiste a un magico incontro.

In ogni caso, ecco a voi 5 serie che dovete assolutamente recuperare se avete amato Merlin.