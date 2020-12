Merlin: quella volta che Katie McGrath stava per essere cacciata dallo show

Merlin è una serie televisiva inglese prodotta dalla Shine Limited dal 2008 al 2012. La serie racconta le avventure del mago Merlino e di Artù Pendragon in età giovanile, descrivendo il loro primo incontro e l'evoluzione del loro rapporto.

Tra i nemici più importanti vi era Morgana interpretata dalla bravissima Katie McGrath originaria della capitale irlandese Dublino. Perché è importante sottolineare le sue origini?

Semplice, perché le stavano facendo perdere il ruolo di antagonista principale nella serie Merlin. Katie McGrath, infatti, ha usato il suo naturale accento irlandese nella serie. Inizialmente gli autori avevano pensato di scartarla proprio perché desideravano che tutti avessero un accento inglese.

Come se non bastasse anche Colin Morgan, l'attore interprete del protagonista Merlino, aveva un accentro irlandese, ma è riuscito abilmente a fingere, sullo schermo, un accentro inglese, semplificando anche il casting per il ruolo di Morgana. Gli autori, infatti, non erano disposti ad avere due attori con l’accento irlandese e, se Colin non fosse riuscito a imparare quello inglese, Katie sarebbe stata scartata e avrebbero cercato un'attrice inglese per il ruolo di Morgana.

Nonostante questo piccolo disguido, Katie McGrath si è rivelata una grandissima attrice nel ruolo di Morgana e la serie Merlin le ha permesso di innalzare l'asticella della sua carriera lavorativa prendendo parte a produzioni cinematografiche e televisive di altissimo livello come Jurassic World, King Arthur - Il potere della spada, Dracula, Slasher, Supergirl e Frontiera.

