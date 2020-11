Merlin: ci saranno mai nuove stagioni o revival? Tutto quello che sappiamo

Merlin è stata una delle migliori serie tv fantasy degli ultimi anni e gli appassionati della serie BBC sognano da tempo di poter vedere un suo ritorno in televisione. La serie si è conclusa nel 2012 dopo 5 stagioni e 65 episodi, ma vedremo mai un'altra stagione o un revival?

Il finale di Merlin mostrava un Merlino visibilmente invecchiato che nei giorni nostri attende ancora il risveglio di Artù. Un finale che permetterebbe alla serie di essere rivisitata tramite un revival o una stagione nuova, ma nel 2016 Angel Coulby, attrice di Ginevra, disse a Digital Spy:

“Penso che ormai [Merlin] sia finita. Siamo tutti un po’ troppo vecchi ormai, se mai facessero un film probabilmente verremmo tutti rimpiazzati da un cast più giovane”.

Nelle ultime ore, però, il web è impazzito poiché alcuni rumor, poi rivelatesi falsi, avrebbero ipotizzato una reunion del cast di Merlin con tanto di volontà da parte di BBC One di voler realizzare un revival della popolare sitcom per il 2021.

Non era chiaro se si trattasse di un film o di una nuova serie. Recentemente alcuni attori comunque avevano detto la loro proprio riguardo ad un possibile revival. Bradley James, ad esempio, ha rivelato di non riuscire ad immaginare una reunion di Merlin sul grande schermo. Il co-protagonista Richard Wilson, che interpretava Gaius, in precedenza spiegò che secondo lui un film già in partenza sarebbe da considerare un progetto terribile e della stessa idea era Santiago Cabrera.

Insomma, sicuramente non vedremo mai una nuova stagione o un revival di Merlin, ma la speranza è l'ultima a morire. Nel frattempo vi spieghiamo che fine hanno fatto i membri del cast di Merlin.