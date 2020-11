Merlin: perché la serie è diventata un cult amatissimo?

Il fantasy è sempre stato un argomento molto in voga nel panorama cinematografico e televisivo. Dal Signore degli anelli a Game of Thrones e The Witcher, sono tanti gli esempi di trasposizioni di best seller di grande successo. La serie della BBC Merlin è una delle poche che prese spunto dalla narrazione epica.

Merlin non spiccava certamente per l'aspetto tecnico né tantomeno per la narrazione, ma nonostante questo è riuscito a ritagliarsi un'ampia fetta di pubblico con un successo non indifferente in tutto il mondo trasformandosi in un vero trampolino di lancio di numerosi attori. Col tempo è diventato un seguito di fedelissimi appassionati delle leggende arturiane e un vero fenomeno di culto, quindi scopriamo insieme perché era ed è ancora così apprezzato.

Il primo motivo è che la narrativa epica ha sempre destato molto interesse con esempi celebri come Thor e Vikings. Qualsiasi sia la mitologia, il fascino del racconto epico con la presenza di cavalieri, maghi, streghe e altre figure magiche ha sempre appassionato indipendentemente da come vengono raccontate le storie. Merlin ha quindi sfruttato la notorietà e la passione per il genere e l'ha usati per mettere in mostra i cicli arturiani poco trattati dalla cinematografia internazionale. Il suo approccio finale è stato incredibilmente libero e fuori dagli schemi da essere amato dal pubblico.

Tutto ciò ha permesso di mettere in mostra un racconto molto psicologico, umano e rispettoso delle norme del racconto originale (salvo alcune oggettive differenze). Tra queste spiccano il rapporto tra Merlino e Artù e la rappresentazione con un misto tra moderno e classico dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Quest'ultima ha messo in mostra l'interpretazione di tanti interessanti talenti che ancora oggi prestano la loro bravura per tanti prodotti di spicco.

Infine è giusto aprire una parentesi sull'aspetto tecnico. È vero, gli effetti speciali erano tutt'altro che ben realizzati e vedendoli adesso sono invecchiati davvero male, ma per alcuni hanno rappresentato un esempio di genuinità e gradevolezza che hanno reso la serie familiare, casereccia e indimenticabile.

In conclusione ecco i 5 episodi più indimenticabili di Merlin dove si può osservare davvero l'essenza di quanto detto finora.