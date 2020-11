Merlin: ecco perchè la sesta stagione di questa serie fantasy non è mai stata realizzata

Merlin è stata una delle serie fantasy di maggiore successo degli anni ma, si è interrotta dopo appena 5 stagioni. In molti speravano che questo show potesse proseguire ancora ma, purtroppo ciò non è mai avvenuto.

A spiegarne il motivo è stata Angela Coulby, interprete di Ginevra che un'intervista a Digital Spy ha fatto presente che la serie era terminata per sempre e, ha spiegato che non sarebbe stato possibile riprenderla per una sesta stagione.

"Penso che ormai Merlin abbia fatto il suo tempo. Siamo tutti un po' troppo vecchi ormai, se mai facessero un film probabilmente verremmo tutti rimpiazzati da un cast più giovane".

Insomma, il progetto semmai ci fosse stato, sarebbe stato accantonato a causa degli anni trascorsi che avrebbero segnato visibilmente il cast di questa amatissima serie tv. Sono infatti trascorsi ormai 8 anni dal conclusione di Merlin che, come ricorderete ci ha mostrato la sconfitta di Morgana ma anche la morte di Artù tra le braccia del suo magico amico che attende speranzoso la sua resurrezione. Un finale aperto insomma, che per anni ha fatto sognare i telespettatori ma che, purtroppo si è scontrato con le rigide regole della televisione.

Se anche voi amato questa straordinaria produzione, ecco i nostri 5 motivi per partire con un rewatch selvaggio di Merlin.