Merlin: le principali differenze tra la serie TV e le leggende arturiane

Se siete dei fan degli spettacoli medievali / fantasy, potreste aver sentito parlare dello spettacolo della BBC Merlin. Lo show è andato in onda su BBC One nel 2008 per un totale di cinque stagioni.

I fan si sono innamorati della rappresentazione della classica storia di Merlino e del principe Arthur Pendragon di Camelot, ma ha anche subito alcune modifiche e aggiunte. Vediamo quali sono le differenze più evidenti.

Innanzitutto Merlino non viene mostrato come insegnante o un amante. In alcune interpretazioni, Merlino viene descritto come un vero signore, ma anche come l'amante di Morgana Pendragon. Si dice anche che fosse un favoloso insegnante. Nello spettacolo, Merlin non è nessuna di queste cose, anzi è l'esatto contrario. Merlino (Colin Morgan) è uno studente che pratica la medicina e la magia da Gaius (Richard Wilson), il medico del regno e non è in alcun modo un amante come descrivono alcuni racconti. In realtà è visto come inferiore al sesso opposto rispetto ad Arthur e ha difficoltà a parlare con le donne. Nella totalità dello spettacolo, ha solo un interesse amoroso di breve durata. Con Morgana (Katie McGrath), poi, non c'è assolutamente nulla anzi finisce per essere una delle sue più grandi nemiche con il progredire dello spettacolo.

Differenze anche nelle origini. In molti racconti riguardanti Merlino, non siamo mai a conoscenza delle sue origini poiché viene visto come un'entità che si manifesta semplicemente senza collegamenti reali. Viene in aiuto di Arthur e Uther quando è già anziano. Nello spettacolo, è l'opposto. Merlino viene inviato da sua madre, Hunith (Caroline Faber), a Camelot per diventare lo studente di Gaius perché spera che possa sviluppare dei poteri con il suo aiuto. Il pubblico, in seguito, viene a conoscenza del padre di Merlino, anch'egli perseguitato da Uther a causa dei suoi legami con la magia.

A tal proposito, l'altra importante differenza è proprio l'età. Tutti i racconti che coinvolgono Merlino, nelle sue numerose versioni, lo descrivono come anziano. Lo stesso si dice della fisicità popolare di Merlino che coinvolge una lunga barba bianca e capelli. Il film Disney, La Spada nella Roccia (1963), lo ritrae persino con gli occhiali e le classiche tendenze degli anziani. In Merlin, non è fragile o vecchio e si può dire che abbia circa venticinque anni o anche meno. È in grado di gestire le numerose avventure al fianco di Arthur essendo il suo servo. Ad un certo punto dello spettacolo, Merlin si traveste da vecchio, ma solo per mimetizzarsi.

Una grossa differenza riguarda proprio un evento che vede anche Arthur. Nei racconti, Merlino era stato un consigliere di Uther per anni e gioca un ruolo chiave nella nascita di Arthur. Secondo la leggenda arturiana, Merlino aiuta Uther a travestirsi da Gorlois. Con questo travestimento, Uther è in grado di avere rapporti con Lady Igraine e questo fa sì che Arthur sia un figlio illegittimo. Nello spettacolo, la storia viene girata. La moglie di Uther è Igraine, mentre l'amante è Lady Vivienne. La loro figlia illegittima è invece Morgana. Merlino non ha nulla a che fare con l'evento e inoltre Igraine non è in grado di concepire e Uther si rivolge alla magia oscura di una strega di nome Nimueh per dar loro un bambino.

Infine l'ultima differenza è che Merlino, nella storia originale, non è necessariamente il migliore amico o aiutante di Arthur. Interpreta ruoli minori nell'ascesa alla corona di Arthur, ma una relazione di amicizia non si sviluppa mai completamente. Nello spettacolo osserviamo una storia diversa. Merlino aiuta costantemente Arthur, non solo a diventare il re di Camelot, ma proprio per ogni singolo evento tanto che addirittura gli salva la vita in più di un'occasione. Merlino diventa proprio il servo di Arthur e questo nei racconti arturiani non accade mai.

