Meryl Streep batte se stessa! Con la nomination ai Golden Globes ha superato il suo record

Sono uscite le nomination dei Golden Globes 2024, e tra i vari nomi in lizza per la vittoria c’è quello di un’attrice la cui carriera sembra sia davvero infinita.

Meryl Streep ha conquistato la sua 33esima nomination ai Golden Globes, migliorando di fatto il suo stesso record. L’attrice è stata nominata nella categoria “Best supporting actress” (miglior attrice non protagonista) per la sua performance nella serie targata Hulu “Only Murders in the Building”. Per la star è la quarta nomination per una serie o un film televisivo, e tra le nomination c’è anche una vittoria, come Miglior attrice in una miniserie o film televisivo per Angels in America.

La star di Hollywood ha collezionato anche altri sette Golden globes come migliore attrice per le sue interpretazioni in Kramer contro Kramer (1980), La donna del tenente francese (1982), La scelta di Sophie (1983), Il ladro di orchidee (2003), Il diavolo veste Prada (2007), Julie & Julia (2010) e The Iron Lady (2012), oltre che un Golden Globe alla carriera nel 2017.

A gareggiare nella stessa categoria di Meryl Streep come migliore attrice non protagonista ci saranno Elizabeth Debicki (The Crown), Abby Elliott (The Bear), Christina Ricci (Yellowjackets), J.Smith-Cameron (Succession) e Hannah Waddingham (Ted Lasso).

Tra queste nomination c’è anche un po’ di Italia, difatti Io Capitano di Matteo Garrone è stato nominato ai Golden Globes 2024.