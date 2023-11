Meryl Streep, non solo Oscar: arriva anche la candidatura ai Grammy!

Ottenere lo status di EGOT non è un'impresa semplice. Si parla, in questi casi, di un interprete capace di ottenere un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Awards ed è una onore che solo pochissimi attori nella storia del cinema hanno avuto la possibilità di avere. Meryl Streep sembra essere a pochi passi.

L'attrice al momento detiene ben 3 premi Oscar e 21 candidature dagli Academy. Il suo già infinito palmares potrebbe addirittura espandersi grazie alla candidatura ottenuta ai Grammy per aver prestato la voce ad una narrazione di un audiolibro. Una possibile vittoria la metterebbe ad un passo dalla conquista dello stato di EGOT, uno dei più celebri e ricercati nella storia dell'intrattenimento. Dopo che la Streep ha riscosso un incredibile successo anche nel dietro le quinte di Only Murders in the Building l'attrice potrebbe entrare nella storia ancor di più di quanto già sia.

Oltre a conquistare tre Oscar con Kramer contro Kramer, La scelta di Sophie e Tatcher, l'attrice ha all'attivo anche tre premi Emmy. La possibilità concreta di vincere un Grammy Awards la metterebbe ad un passo (anzi, un Tony) dalla conquista dell'EGOT. L'ultima ad aver conquistato questo riconoscimento illustre stato è stata Viola Davis che, nel 2023, ha vinto un Grammy completando il percorso dei quattro riconoscimenti necessari per entrare in qualche modo nella leggenda.

Se vi va di scoprire qualcosa di più sull'ultimo lavoro della Streep, vi consigliamo la nostra recensione di Ony Lurders in the Building 3. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!