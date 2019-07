Un messaggio segreto svela il futuro di un personaggio di Stranger Things?

Quante domande ci ha lasciato Stranger Things 3! Impossibile lasciar andare questa terza stagione senza porsi caterve di interrogativi su ciò che vedremo nella prossima, da quali saranno le nuove minacce da affrontare a, sopratutto, quale sarà il destino di alcuni personaggi.

La seconda domanda riguarda su tutti Jim Hopper, naturalmente. Il burbero poliziotto è stato dato per morto alla fine della terza stagione, quando non è riuscito a fuggire insieme a Joyce prima che il macchinario russo esplodesse. La sua morte, però, non ci è stata mostrata e la scena post-credit non fa che aumentare il sospetto che il personaggio di David Harbour farà il suo ritorno in qualche modo nella quarta stagione.

Un importante indizio, in realtà, ci è stato lasciato dallo stesso Harbour tramite il proprio account Instagram: nelle ultime settimane, infatti, l'attore ha cambiato più volte la sua immagine del profilo ed ognuna delle foto scelte conteneva alcune cifre. Cifre che, se messe vicine, formano un numero di telefono che è possibile chiamare: "Salve, questa è la residenza di Murray Bauman. Mamma, se sei tu per piacere riattacca e richiamami tra le 5 e le 6 del pomeriggio come abbiamo già stabilito, va bene? Se sei Joyce grazie per aver chiamato, Joyce. Ho cercato di rintracciarti. Ho degli aggiornamenti. Riguardano... Beh, forse è meglio parlarne di persona. Non è una cosa buona né cattiva, ma è qualcosa..." Recita il messaggio che ascolteremo se decideremo di chiamare.

Che le novità in questione riguardino il futuro di Hopper? Probabile, perché mai altrimenti Harbour avrebbe dovuto regalarci quest'indizio? Il coinvolgimento di Joyce, inoltre, lascia ben sperare.