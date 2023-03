Messi, in arrivo una serie TV animata in collaborazione con Sony Music Entertainment!

Un mito come quello di Leo Messi non si esaurisce allo scadere dei 90 minuti: il fuoriclasse del PSG e dell'Argentina è ormai un personaggio cardine della nostra cultura pop, e come tale va raccontato anche al di fuori del rettangolo verde. In questa direzione va quindi la serie animata annunciata in queste ore da Sony.

Già protagonista del documentario Messi uscito nel 2014, l'ex-bandiera del Barcellona sarà infatti protagonista di una serie TV prodotta in collaborazione con Sony Music Entertainment, i cui artisti contribuiranno anche a comporre la colonna sonora dello show.

"Amo le serie animate sin da quando ero bambino, e i miei figli sono grandissimi fan di un sacco di personaggi animati. Poter partecipare a un progetto del genere mi rende felice, perché realizza uno dei miei sogni. Voglio ringraziare Sony Music per aver deciso di prender parte al progetto e spero che il risultato finale piacerà a tutti, specialmente ai ragazzi e alle ragazze" sono state le parole di Messi.

La serie, che punta a un pubblico di giovanissimi, vedrà un Leo Messi bambino affrontare le difficoltà della vita come ostacoli da superare lungo un videogioco. La strada che porta da Rosario a Barcellona e poi alla vittoria di un Mondiale, d'altronde, è lunga e appassionante: le cose da raccontare non mancheranno di certo!