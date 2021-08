Messi debutta con il PSG, la partita sarà disponibile gratis su Twitch grazie a Piqué

Domenica 29 agosto Leo Messi farà il suo debutto da professionista con una maglia diversa da quella sempre indossata nella sua carriera. Dal blaugrana del Barcellona ai Les Rouge-et-Bleu del PSG, il club che l'ha accolto dopo il mancato rinnovo con i catalani. La novità di queste ore è che l'esordio di Messi sarà disponibile gratis su Twitch.

La curiosità è che tutto questo sarà possibile grazie ad un suo ex compagno di squadra, Gerard Piqué. Attraverso la sua holding Kosmos, il difensore spagnolo ha acquisito i diritti del campionato francese, la Ligue 1.

Ecco perché la gara tra PSG e Reims di domenica sera sarà anche disponibile in diretta sul canale Twitch del 'caster' Ibai Llanos, che ottenne anche la prima intervista spagnola di Messi dopo l'addio al Barcellona.

Kosmos ha unito le forze con Enjoy Television acquisendo i diritti spagnoli anche della Ligue 2, e in attesa di un accordo con qualche emittente televisiva, Piqué ha scelto lo streaming con Twitch per proporre i contenuti del campionato francese.

L'addio di Leo Messi al Barcellona e il suo approdo in Francia sono sicuramente argomenti validissimi per attirare spettatori e tifosi, incuriositi dalla nuova esperienza professionale della Pulce.



