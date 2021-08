Messi al PSG, è fatta: in giornata firma e visite mediche, domani la presentazione

Nonostante il tentativo in extremis del Barcellona, Lionel Messi sarà un nuovo giocatore del PSG. A lanciare la notizia è il quotidiano francese l'Equipe, secondo cui l'agente del fenomeno argentino e la squadra transalpina avrebbero raggiunto l'accordo.

L'argentino potrebbe arrivare già in giornata odierna all'aeroporto Le Bourget, che già da ieri è presidiato dai tifosi del PSG in attesa di Leo. Subito dopo, dovrebbe sostenere le visite mediche e quindi firmare il ricchissimo contratto da 35 milioni di Euro a stagione per le prossime due annate, con opzione di rinnovo perla terza.

La presentazione ufficiale invece dovrebbe avvenire domani, con una conferenza stampa in grande stile al Parco Dei Principi. Nel frattempo iniziano ad emergere anche le prime indiscrezioni sul numero che dovrebbe avere: Neymar Jr si sarebbe offerto di lasciargli libero il 10, ma Messi a quanto pare avrebbe rifiutato. A questo punto l'unica opzione è quella del 19, dal momento che il 30 (che aveva al Barcellona nei primi anni) può essere utilizzato solo dai portieri sulla base di quanto stabilito dai criteri della Ligue 1.

Dopo il travagliato addio di Messi al Barcellona, con la conferenza stampa in cui è scoppiato in lacrime ed ha spiegato come avesse fatto il possibile per restare, la carriera del sei volte Pallone D'Oro è pronta a continuare in Francia.