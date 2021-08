Messi, Salvatore Esposito di Gomorra invita l'argentino al Napoli nel segno di Maradona

L’addio di Messi al Barcellona ha scatenato i sogni di ogni tifoso nel mondo, così come quelli di Salvatore Esposito, interprete di Genny Savastano in Gomorra, grande tifoso del Napoli che con un post sui social ha invitato l’argentino a scegliere la squadra partenopea come nuova avventura, nel segno di Diego Armando Maradona.

Messi sta riflettendo sul suo futuro in questo momento dopo il divorzio con il Barcellona e le sirene parigine del PSG si fanno sempre più insistenti. I club che potrebbero permettersi il fuoriclasse argentino sono davvero pochi ma i tifosi, per loro natura, non smettono mai di sognare.

E così Salvatore Esposito ha scritto su Facebook: "Caro #Messi noi tifosi del SSC Napoli sappiamo che è impossibile ma ci sarebbe un solo modo per onorare la memoria di #D10S ... Impossible Is nothing” come potete vedere nel post in calce alla notizia.

Queste parole sono state accompagnate da un'immagine che ritrae Diego Armando Maradona con la maglia del Napoli e Leo Messi con quella –ancora- del Barcellona intenti a sistemare insieme il pallone, magari prima di calciare una magica punizione sotto l’incrocio dei pali.

Maradona ha scritto la storia del Napoli vincendo due volte lo scudetto e diventando il simbolo di un’intera città. Diego è morto nel novembre 2020 e la sua morte ha sconvolto l'intero mondo del calcio, l'addio di Messi al Barcellona ha quindi acceso il romanticismo dei tifosi che vorrebbero vedere l'argentino al Napoli nel segno di Maradona. Quale modo migliore per eguagliare D10S se non vestire la maglia del Napoli e vincere lo scudetto? Sarebbe certamente una storia da favola.