Messi, la serie Apple TV+ girata al Mondiale 2022: 'Sarebbe bello riuscire a vincere'

La piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha annunciato la serie tv su Lionel Messi, docuserie in quattro parti che offrirà un esclusivo dietro le quinte della star mondiale considerata da molti il più grande calciatore di tutti i tempi.

Gli episodi sono stati girati a Parigi, in Qatar e in Argentina, seguendo il sette volte vincitore del Pallone d'Oro attraverso le sue cinque presenze alla Coppa del Mondo, compresa l'emozionante spedizione in Qatar per la Coppa del Mondo Qatar 2022, in una delle finali più entusiasmanti della storia. In prima persona, Messi ha raccontato la storia della sua incredibile carriera con la nazionale di calcio dell'Argentina, fornendo uno sguardo intimo e senza precedenti sulla ricerca di una vittoria nella Coppa del Mondo.

Pochi giorni prima dell'inizio del torneo, Messi ha detto ai registi: “Sarebbe un'esperienza fantastica vincere una Coppa del Mondo e poter chiudere la mia carriera così. Sono anni che lo sogno e lotto per questo. Ho immaginato un milione di possibilità su cosa potrebbe succedere... la prima partita, gli ottavi di finale, i quarti di finale, la semifinale e la finale. E lo vivrò come qualcosa di speciale, perché è l'ultimo mondiale. Concludere la carriera vincendo una Coppa del Mondo sarebbe il coronamento di un sogno”. Il destino ha voluto che, nel giro di poche settimane da queste dichiarazioni inedite, Leo Messi consolidasse il suo posto nel pantheon dello sport alzando la Coppa del Mondo, e proprio davanti alle telecamera Apple TV+.

Ricordiamo che il documentario, attualmente senza titolo, è prodotto dal vincitore dell'Emmy Award Tim Pastore ("Free Solo", "Jane"), dai vincitori dell'Emmy e del Tony Award Patrick Milling Smith e Brian Carmody, e dal vincitore dell'Emmy Award Matt Renner ("Free Solo", "Limitless with Chris Hemsworth”) di SMUGGLER Entertainment, insieme a Jon Henion (“Welcome to Wrexham”) e Juan Camilo Cruz (“In Her Hands”).

Curiosamente, vi segnaliamo che molto presto arriverà anche una serie tv animata su Lionel Messi, prodotta da Sony Animation.