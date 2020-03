Messiah: Netflix cancella la serie dopo la prima stagione

La controversa serie drammatica Messiah non tornerà per una seconda stagione. Netflix ha deciso di non rinnovare lo show per un secondo ciclo di episodi. La co-star Wil Traval ha comunicato la notizia ai fan tramite un post su Instagram, senza nascondere la propria tristezza e delusione per la scelta di non proseguire nella produzione dello show.

"Oggi è una giornata molto triste. Ho appena ricevuto notizie da Netflix che non ci sarà la seconda stagione di Messiah e volevo esprimere a tutti i fan un ringraziamento per il vostro supporto e il vostro amore. Vorrei che le cose fossero diverse" ha dichiarato sui social Traval.

Messiah ha debuttato su Netflix il 1° gennaio, ottenendo un punteggio del 44% su Rotten Tomatoes.



La serie racconta le vicende del personaggio di 'al Masih' o 'Messiah', interpretato da Mehdi Dehbi, che diventa una figura internazionale in seguito alle sue presunte azioni che lo presentano come il nuovo Messia. Spetterà alla CIA, guidata dall'agente Eva Geller (Michelle Monaghan) indagare sulla verità: Payan Golshiri è davvero il nuovo Messia o è solo un ciarlatano?

Una tematica molto controversa e delicata, che ha costretto Netflix a pubblicare una nota:"Messiah è solo un'opera di finzione. Non si basa su un personaggio, una figura o una religione. Tutti gli show di Netflix danno valutazioni e informazioni sulle peculiarità per aiutare i membri a formare le proprie decisioni su ciò che è giusto per le loro e per le loro famiglie".

Deadline riporta che uno dei motivi che hanno portato alla cancellazione sia dovuto all'enorme cast internazionale coinvolto e alle location delle riprese. Il cast presenta diversi attori di origine mediorientale, e diverse riprese si sono svolte ad Amman, in Giordania, dove la Royal Film Commission of Jordan ha chiesto di non mandare in onda la serie. A seguito del pericolo legato al Coronavirus, le produzioni di tutto il mondo sono in pausa, e queste problematiche probabilmente hanno avuto un ruolo centrale nella scelta di cancellare lo show.

Creata da Michael Petroni, Messiah è stato diretta da James McTeigue e Kate Woods. Il protagonista di Messiah ha parlato dello show qualche settimana fa. Ad inizio anno la criminologa Roberta Bruzzone è stata la protagonista di uno speciale video su Messiah, targato Netflix.