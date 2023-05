MET 2023, l'attrice di She-Hulk disapprova il tributo a Karl Lagerfeld

C'è chi celebra un mito e chi, invece, grida all'ipocrisia. Jameela Jamil Flames,l'attrice di She-Hulk e The Good Place ha dichiarato in un post su Instagram tutto il proprio disappunto per le celebrazioni del MET Gala dedicate a Karl Lagerfeld.

Il red carpet del Met Gala, l'evento di beneficenza più esclusivo di tutta l'East Cost, vede sfilare ogni anno celebrità strette in abiti più che stravaganti che seguono un tema specifico. Quest'anno, il Met Gala è stato dedicato a Karl Lagerfeld, mente brillante dietro le collezioni di Chanel e Fendi scomparso nel 2019. L'evento si è svolto ieri, lunedì 1°maggio. Ma se molti vip hanno celebrato lo stilista con molta commozione e abiti bizzarri, vedi Jared Leto vestito dall'amatissimo gatto di Lagerfeld, c'è invece a chi, questa scelta del tema, non va proprio giù come l'attivista e attrice Jameela Jamil Flames.

"Ieri sera Hollywood e la moda hanno non hanno detto una parola quando molte femministe famose hanno scelto di celebrare al massimo livello un uomo che è stato così pubblicamente crudele con le donne, con le persone grasse, con gli immigrati e con i sopravvissuti alle violenze sessuali - scrive l'attivista in un post su Instagram - E tutte le testate femminili e gli spettatori online hanno scelto di ignorarlo allegramente".

Quando il tema del Met Gala è stato annunciato, Flames aveva raggruppato alcune delle più controverse dichiarazioni dello stilista in un post. Il post pubblicato il 2 maggio dall'attrice continua così: "Abbiamo avuto un anno per correggere la svolta che stava prendendo il Met, e non assegnare il più alto onore possibile a un noto bigotto... e tutti hanno deciso all'improvviso che possiamo separare l'arte dall'artista quando conviene". L'attrice dopo l'esperienza nei franchise Marvel Cinematic Universe e Star Trek vorrebbe recitare anche nelle galassie di Star Wars.

E voi cosa ne pensate? Condividete il pensiero di Jameela Jamil Flames?