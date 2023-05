Met Gala 2023, Jenna Ortega strega il web col suo splendido abito goth firmato Thom Browne

A mesi dal debutto su Netflix la serie TV Mercoledì conquista un altro record, ma la popolarità di Jenna Ortega, interprete della protagonista, non è certo da meno: basti pensare al suo meraviglioso look gotico in occasione del Met Gata, svoltosi in data 1° maggio 2023.

Nella foto condivisa dall'account Instagram di Vanity Fair, osserviamo la giovane attrice in un abito molto ricercato: corsetto intorno alla vita, calzini neri e trasparenti all'altezza del ginocchio, scarpe brogue e gonna dalle lunghe balze, con tanto di ciondoli filiformi lungo tutto il corpo. Così commenta la foto Vanity Fair: "La star di Mercoledì @JennaOrtega in un abito realizzato da @ThomBrowne – in un lunedì non certo da meno" ha concluso con ironia.

Da parte sua, questo è stato il commento di Ortega: "Ho sempre ammirato la cultura goth, oltre ad avere un senso dell'umorismo che definirei più oscuro. Eppure, non ho mai avuto l'occasione di esprimerlo. Ora, però, sento di poter finalmente abbracciare questa parte di me stessa. Stasera ho mostrato il mio lato più oscuro in un risultato maestoso. Sì, sono pronta per il Met Gala!".

Il Met Cala, chiamato formalmente Costume Institute Gala, è un evento organizzato annualmente dalla rivista Vogue. A partecipare sono non soltanto modelli e modelle, ma anche personaggi del mondo dello sport, dei social media, della politica e (nel caso di Jenna Ortega) del cinema e della serialità televisiva; dopodiché, è risaputo che Vogue pubblichi i look più iconici della giornata. E le stranezze non mancano di certo: nel Met Gala 2023 Jared Leto si è presentato... vestito da gatto!