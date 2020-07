Metal Gear Solid, il regista del film sicuro: 'Voglio farne anche una serie animata'

Di Metal Gear Solid non ne avremmo mai abbastanza: la saga videoludica ideata dal mai troppo lodato Hideo Kojima nel 1998 (senza contare i predecessori della serie Metal Gear) è ha passato alla grande la prova degli anni e, anzi, la sua curatissima narrativa sembra poter aprire ancora nuove vie tutte da esplorare.

Non che nessuno abbia mai provato a portare Snake e co. fuori dai confini di PlayStation e simili: della possibilità di farne un film si discute ormai da tempo, ed è proprio dal regista prescelto per l'operazione che sembrano arrivare nuove, inaspettate novità.

Jordan Vogt-Roberts ha infatti parlato della sua volontà di tradurre Metal Gear Solid in una serie animata che coinvolga anche il primo doppiatore di Snake, David Hayter: "Sto provando a mettere su una serie animata che riporti alla base David Hayter, che ci restituisca il cast originale al completo, e voglio produrla in tandem con il film" ha dichiarato il regista.

Un progetto sicuramente ambizioso, soprattutto vista la travagliata produzione del film: certo è che i fan sarebbero sicuramente felici di ritrovare finalmente la storica voce di Snake, la cui ultima partecipazione a progetti inerenti alla serie di Kojima fu per Metal Gear Solid: Peace Walker del 2010 (in Metal Gear 5 Hayter era stato rimpiazzato da Kiefer Sutherland). Di recente, intanto, era saltata fuori una concept-art del film di Metal Gear Solid.