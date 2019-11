Il metodo Kominsky: Michael Douglas racconta del suo rapporto con la serie ed il creatore

L'attore Michael Douglas ha intrapreso una delle imprese più coraggiose della sua carriera: recitare in una serie TV. Come lui stesso ha ammesso, mai avrebbe immaginato di farne parte, eppure, non ha proprio saputo dire di no alla parte offertagli nel metodo Kominsky. Questa, ed altre curiosità, sono state oggetto di una sua recente intervista.

Due anni fa Douglas ha firmato per il ruolo di protagonista nella serie ideata da Chuck Lorre (The Big Bang Theory, Mom), sorprendendo non poco i fan e se stesso. L'attore si dice estremamente sorpreso di aver accettato la parte ed ammette che la sua scelta è stata dettata dalla grande stima che nutre per il lavoro di Lorre, il quale, afferma, "è assurdo non abbia mai vinto un Emmy".

L'attore racconta della prima volta che ha messo le mani sulla sceneggiatura: "Quando l'ho letta ho pensato subito fosse eccezionale, una sceneggiatura dal raro fascino. Ad incuriosirmi fu anche la sua idea di girare l'intera serie con una sola telecamera. Tutti i suoi show precedenti ne utilizzavano quattro, ma stavolta voleva provare qualcosa di nuovo e mettersi alla prova".

Alla domanda su cosa ne pensasse del modo in cui Lorre costruisce la trama risponde che all'inizio chiedeva cosa sarebbe successo nell'episodio successivo, ma che ormai si è abituato a non saperlo. Una delle caratteristiche principali, e che costituisce parte del suo grande successo, è che ne Il metodo Kominsky non esiste una vera e propria sceneggiatura, almeno non nel senso canonico. Lorre di volta in volta decide cosa avverrà la prossima volta sul set, a seconda di ciò che gli trasmettono gli attori e le vicende inscenate.

"Quando finiamo un episodio non sappiamo quando gireremo il prossimo, forse un'ora dopo, forse il giorno successivo, è un unico grande processo creativo che avviene sul momento."

La serie segue le vicende di Sandy Kominsky (Michael Douglas), insegnate di recitazione che in passato ha lavorato con i grandi del cinema, e del suo agente Norman Newlander (Alan Arkin). Nel cast ci sono anche Jane Seymour, Nancy Travis, Sarah Baker and Paul Reiser.

Il metodo Kominsky è adesso su Netflix con la sua seconda stagione e, se siete incuriositi, vi rimandiamo alla nostra recensione della serie con Michael Douglas.