Il metodo Kominsky: su Netflix da oggi la seconda stagione dello show con Michael Douglas

Così come BoJack Horseman torna a parlare delle vicende di un'ex star della tv nella sesta e ultima stagione dello show disponibile da oggi su Netflix, anche Il metodo Kominsky propone da oggi su Netflix i nuovi episodi della seconda stagione, con protagonista un ex attore, Sandy Kominsky, interpretato dal premio Oscar Michael Douglas.

Il metodo Kominsky racconta le vicende di Sandy (Michael Douglas), un importante e venerato insegnante di recitazione, che tempo addietro era un vero e proprio attore.

La prima stagione della serie è stata pubblicata a livello internazionale nel novembre 2018 e si è affermata come uno degli show più apprezzati dell'intero pacchetto Netflix.

La seconda stagione propone allo spettatore le avventure di Sandy e Norman (Alan Arkin) impegnati ad affrontare le sfide che la vita decide di mettere sul loro cammino nel cuore di Los Angeles. Una seconda stagione con maggior speranza rispetto alla prima, così come dichiarato dal creatore della serie, Chuck Lorre.

Centrale sarà anche la figura di Norman, che ritroverà in questi episodi una sua vecchia fiamma. Sandy, dal canto suo, instaurerà un buon rapporto con il fidanzato della figlia, di un'età non troppo distante dalla sua.

Su Everyeye potete trovare la recensione della prima stagione dello show, che lo scorso gennaio è stato ufficialmente rinnovato per una seconda stagione, in attesa di scoprire se è prevista anche un terzo ciclo di episodi.