Il Metodo Kominsky, Netflix rinnova per una terza stagione: ma sarà anche l'ultima

La serie Netflix Il Metodo Kominsky, commedia in cui Michael Douglas affronta con ironia i problemi della terza età, è stata rinnovata per la terza stagione, che sarà anche quella conclusiva. Lo show di Chuck Lorre, già co-creatore di The Big Bang Theory, si è guadagnato sin dall'inizio il favore della critica.

Protagonisti della serie sono l'attore e insegnante di recitazione Sandy Kominsky (Michael Douglas) e il suo agente Norman Newlander (Alan Arkin), due amici di lunga data che cercano di dire ancora la loro, tra problemi e acciacchi vari, in una Los Angeles che come tradizione sembra interessata esclusivamente alla gioventù e alla bellezza.

Chuck Lorre è anche produttore esecutivo di Il Metodo Kominsky, insieme a Al Higgins e allo stesso Douglas. La Chuck Lorre Productions produce la serie in associazione con Warner Bros. Television.

"Il Metodo Kominsky è stato un vero progetto del cuore per me, ed è stata un'esperienza incredibile vedere la calda risposta del pubblico e della critica" ha dichiarato Lorre in una nota. "Sono entusiasta di concludere la storia con questo capitolo finale."

La prima stagione della serie ha conquistato una serie di premi, tra cui il Golden Globe come miglior serie comica e quello a Michael Douglas come miglior attore in una serie comica. "Volevo scrivere sull'invecchiare e su ciò che comporta" aveva dichiarato Chuck Lorre nel 2018, alla vigilia della prima stagione. "Volevo scrivere di persone che perdono i loro cari e si occupano di problemi di salute e dei figli adulti. Grazie a Netflix ho avuto tutto il supporto e nessuna restrizione di rating."

Per altri approfondimenti su Il Metodo Kominsky, rimandiamo alle parole di Michael Douglas sulla serie e alla nostra recensione della seconda stagione.