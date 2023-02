Metropolis: Briana Middleton protagonista della serie Apple dal creatore di Mr. Robot

Briana Middleton, una delle protagoniste del nuovo film di Apple TV+ Sharper, è stata scelta come protagonista della serie drammatica Metropolis, ispirata al classico film di fantascienza di Fritz Lang del 1927. Middleton è la prima attrice a essere stato scritturata per il progetto, ideato dal creatore e showrunner di Mr. Robot, Sam Esmail.

La Middleton interpreterà il ruolo principale di Finnie Polito. Si tratta di un nuovo personaggio che non compariva nel film diretto da Lang e scritto da Thea Von Harbou sulla base del romanzo del 1925 di quest'ultima, ambientato in una distopia urbana futuristica e che seguiva i tentativi di Freder, il ricco figlio del padrone della città, e di Maria, una figura santa per gli operai, di superare l'ampio divario che separa le classi nella loro città e di riunire gli operai al padrone della città.

Il film muto è considerato uno dei primi lungometraggi di genere fantascientifico e, sebbene sia stato stroncato alla sua prima uscita, è stato elogiato da artisti del calibro di Martin Scorsese e nominato dal British Film Institute il 35° film più bello di tutti i tempi. Oggi è chiaramente uno dei film maggiormente considerati dalla critica e tra quelli oggetto di studio nelle varie scuole di cinema di tutto il mondo.

La serie è prodotta esecutivamente da Esmail tramite il suo accordo con UCP, una divisione di Universal Studio Group, e da Chad Hamilton, tramite Anonymous Content. Metropolis sarà girata in Australia.

Prima di vederla in azione nella serie fantascientifica, vedremo la Middleton recitare accanto a Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith e John Lithgow in Sharper, il cui debutto su Apple TV+ è previsto per il prossimo venerdì 17 febbraio.

La Middleton è stata definita come "una vera e propria star in divenire", tra le varie recensioni del film, grazie alla sua interpretazione nel film. L'attrice ha recitato anche ne Il bar delle grandi speranze (The Tender Bar) di Prime Video, diretto da George Clooney, e interpretato anche da Ben Affleck e Tye Sheridan.