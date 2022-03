Metropolis, Sam Esmail lavora alla nuova serie tv Apple sul capolavoro di Fritz Lang

In tv sta finalmente per arrivare l'adattamento di Sam Esmail del classico di fantascienza di Fritz Lang, Metropolis. La serie è stata ordinata da Apple e si baserà proprio sul capolavoro del 1927. Ad occuparsene sarà il creatore di uno show di grande successo come Mr. Robot, che lanciò la carriera di Rami Malek.

Metropolis sarà scritta e interamente diretta da Sam Esmail, che lavorerà anche alla serie di Starz, Gaslit e al pilot di Acts of Crime.

L'episodio pilota della serie tratta dal film sarà disponibile su Apple TV+.



Il classico Metropolis è diretto da Fritz Lang e scritto da Thea Von Harbou, basandosi sul romanzo di quest'ultima pubblicato nel 1925. Il film è ambientato in una distopia urbana futuristica dominata dal classismo e segue i tentativi per cambiare le cose di Freder, ricco figlio del possidente e dittatore della città, e Maria, guida illuminata per gli operai, costretti a vivere e lavorare nei sotterranei per fornire energia alla città.



Tuttavia il perfido inventore Rotwang inventa un automa identico a Maria, con l'obiettivo di distruggere ogni speranza di pace. Il cast del film è composto da Alfred Abel, Gustav Fröhlich, Rudolf Klein-Rogge e Brigitte Helm.

Il film muto è considerato è uno dei primi lungometraggi sci-fi e sebbene stroncato all'uscita nelle sale venne poi rivalutato e considerato uno dei grandi capolavori della storia del cinema. Da anni si parlava di una serie tv basata su Metropolis.