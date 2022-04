Metropolis, la serie verrà girata in Australia: Sam Esmail:'Una produzione ambiziosa'

Il prossimo progetto televisivo di Apple TV+, Metropolis, serie tv ispirata al capolavoro cinematografico di Fritz Lang, sarà prodotto in Australia. Lo show dovrebbe sfruttare la virtual production, una tecnica innovativa che alimenta le aspettative già elevate, anche in relazione alle parole di Sam Esmail.

Il creatore dello show ha dichiarato:"Sarà una delle produzioni tecnicamente più ambiziose al mondo, e l'infrastruttura all'avanguardia che stiamo costruendo, supportati dall'ottima troupe e dalle location dell'area di Melbourne, contribuiscono a condurre questa zona tra le più importanti al mondo per quanto concerne le produzioni audiovisive".



Sam Esmail lavora a Metropolis, titolo omonimo della città futuristica in cui si svolge la storia. Mentre la ricca élite della città gode di una sontuosa esistenza arricchita da agi e comodità, decine di lavoratori vengono sfruttati nelle viscere della città per lavorare a macchinari pericolosi che permettano il funzionamento di tutto quanto in superficie.

Freder Fredersen, figlio dell'uomo più potente di Metropolis, incontra una giovane donna, Maria, e cambierà radicalmente le proprie convinzioni quando vedrà decine di lavoratori morire a causa di un incidente.



Le nuove tecniche di virtual production sono già state utilizzate in serie come The Mandalorian e dopo l'utilizzo della produzione di Metropolis, la struttura verrà messa a disposizione di futuri progetti cinematografici e televisivi. La produzione di Metropolis creerà un indotto davvero ingente per il territorio australiano, come dimostrano i recenti dati raccolti.

La serie tv Metropolis annunciata nel 2016 finì nel dimenticatoio, salvo poi essere rispolverata e condotta alla produzione negli ultimi mesi.