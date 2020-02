Mettere Doctor Who in pausa? dirigente di BBC smentisce l'ipotesi

La storica serie televisiva Doctor Who è tornata alla ribalta grazie alla dodicesima stagione che vede l'attrice Jodie Whittaker nei panni del tredicesimo Dottore. Recentemente, in base ad alcuni rumor, si è parlato di uno periodo di stop per lo show, smentiti categoricamente da Piers Wenger.

Se temete che le avventure del nuovo Dottore interpretato da Whittaker, la prima attrice a ricoprire questo ruolo, possano andare incontro a un periodo di pausa, allora potete stare più che tranquilli: il dirigente di BBC Drama ha assicurato la serie gode di ottima salute e non avrebbe senso uno stop.

La notizia rassicurante arriva durante un'intervista concessa da Wenger al portale Digital Spy, che ha parlato così del futuro di Doctor Who:

"Ho lavorato io stesso per Doctor Who, mi sono occupato della produzione per parecchi anni, e francamente, in tutta onestà, posso dire che non è mai stato così in salute come adesso, da un punto di vista editoriale. Credo che sia fantastico e i valori di produzione naturalmente non sono mai stati migliori di così" infine Wenger ha fatto riferimento alla volontà di non voler mettere lo show in pausa "Penso che siamo davvero lontani dall'idea di voler mettere lo show in pausa".

La dodicesima stagione viene trasmessa nel Regno Unito da BBC One, mentre in Italia non è ancora disponibile. Per tutti gli appassionati della serie, vi lasciamo al trailer dell'ultimo episodio di Doctor Who.