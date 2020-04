Quanto ci metteremmo se volessimo guardare tutto quello che è su Netflix?

Vi siete mai chiesti quanti minuti, quante ore, quanti anni di contenuti abbiamo a disposizione in totale sulle nostre piattaforme streaming? Beh, qualcuno sì, e a quanto pare sono Netflix e Amazon Prime Video ad essere "in vantaggio".

Il sito What's On Netflix ha svolto un'indagine sui contenuti disponibili sulla versione americana del servizio di streaming offerto da Ted Sarandos & Co., ed è risultato che se gli utenti si mettessero davanti la tv con l'intenzione di vedere tutto ciò che è in catalogo al momento (dato che i cambiamenti, tra aggiunte e rimozioni, sono continui)... Ci metterebbero all'incirca 4 anni.

Sì, perché il totale in minuti sarebbe pari a 2.2 milioni di minuti, e tradotto in ore arriveremmo a 36.000, con più di 50.000 titoli a disposizione.

A quanto pare, l'unico competitor che fa registrare cifre simili (non è specificato se maggiori o minori), sarebbe Amazon Prime Video, mentre a seguire avremmo la nuova piattaforma streaming di WarnerMedia, HBO Max, con circa 10.000 ore di contenuti.

Hulu, invece, possiederebbe sui 4.000 titoli nella sua libreria digitale, mentre il servizio streaming della Casa di Topolino, Disney+, è attualmente a quota 922 tra film e serie tv.

Quando diciamo dunque che "non c'è niente da vedere" o che abbiamo "già visto tutto", non potremmo essere più lontani dalla realtà (dopotutto, se avessimo visto tutti i film, le serie e quello che è in catalogo su Netflix, probabilmente saremmo già nel guinness dei primati, no?).