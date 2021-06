Metti Another Life, ecco quando uscirà la stagione 2 della serie con Katee Sackhoff!

La seconda stagione di Another Life è stata annunciata oggi durante l'evento "Geeked Week" e arriverà su Netflix questo autunno. La serie drammatica sci-fi con protagonista Katee Sackhoff ha debuttato nel 2019 ma a causa della pandemia le riprese della seconda stagione sono slittate.

La prima stagione di Another Life è composta da dieci episodi e ha visto l'astronauta Niko Breckinridge (Sackhoff) guidare un equipaggio in una missione per esplorare la genesi di un artefatto alieno. Mentre Niko e il suo giovane equipaggio indagavano, hanno affrontato un pericolo inimmaginabile in quella che potrebbe benissimo essere una missione senza ritorno.



Another Life esplora il miracolo della vita, quanto sia preziosa la vita in un universo per lo più privo di essa e fino a che punto arriviamo per proteggere coloro che amiamo. Attraverso le indagini dei protagonisti alla fine apprendiamo che gli alieni che hanno mostrato interesse per l'umanità non sono affatto pacifici.

Gli Achaia, così chiamati, sono decisi a distruggere l'umanità e la seconda stagione riprenderà presumibilmente da dove si è interrotta la prima con Niko che tornerà di corsa sulla Terra in modo da poter avvertire l'umanità degli Achaia e delle loro vere intenzioni.

Aaron Martin è il creatore e showrunner di Another Life, fanno parte del cast anche Justin Chatwin, Samuel Anderson, Blu Hunt, AJ Rivera, Jake Abel, Alex Ozerov, Alexander Eling, Lina Renna e Selma Blair.



Another Life era stata rinnovata nel 2019, Netflix ha rilasciato anche una clip esclusiva della seconda stagione che potete vedere in calce alla notizia.