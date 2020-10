É sempre Mezzogiorno, la Clerici sorpresa in diretta da Amadeus: 'Sono l'ospite peggiore'

Da alcune settimane Antonella Clerici è ritornata in TV con É sempre Mezzogiorno, il programma che ha preso il posto de La Prova del Cuoco, e che tiene compagnia agli italiani all'ora di pranzo tra gustose ricette e simpatici giochi.

E proprio nel corso di uno di questi giochi è intervenuto Amadeus che è stato riconfermato con Fiorello alla conduzione di Sanremo 2021. Il presentatore è intervenuto ironicamente, sostenendo di essere il peggior ospite possibile per un programma televisivo di cucina non sapendo cucinare nulla. Al suo fianco c'era anche Giovanna Civitillo, l'ex valletta de L'Eredità che ha rivelato molti particolari sulla triste alimentazione di suo marito.

"Lui è tristissimo! Mangia cose semplicissime! Ti fa passare la voglia" ha detto Giovanna. I due hanno poi rivelato che il figlio Josè è invece una buona forchetta e che non vede l'ora di stare con i nonni per mangiare piatti prelibati: "Solo quando ci sono i nonni può mangiare veramente". La Clerici ha poi ringraziato Amadeus e consorte per questa graditissima sorpresa e ha fatto i loro i complimenti per la bella famiglia che sono riusciti a costruire e ha Giovanna Civitillo in particolare ha detto: "Lo tieni benissimo tuo marito. Un conduttore così deve avere una serenità in famiglia e tu gliela dai, brava!"