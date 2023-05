Mica Burton, cosplayer e attrice di Star Trek, è irresistibile nei panni di Zelda

L'attrice di Star Trek: Picard Mica Burton è passata da un fandom nerd all'altro nelle ultime ore, abbandonando la sua uniforme di Star Trek per un look molto diverso. Per celebrare l'uscita di Zelda: Tears of the Kingdom, l'attrice ha indossato i panni della Principessa protagonista del videogame ed è davvero irresistibile nei suoi panni.

L'uscita del tanto atteso gioco ha entusiasmato tutti, e alcuni fan hanno celebrato il suo arrivo sul mercato con vari cosplay che hanno cominciato a inondare i social. Indossando una lunga parrucca bionda, orecchie elfiche a punta e una combinazione di pantaloni e corsetto, l'attrice è apparsa perfetta nei panni del personaggio che appare in Breath of the Wild, una delle iterazioni più amate della principessa. La Burton ha condiviso le foto sul suo account Twitter e questo non ha fatto altro che aumentare l'entusiasmo dei fan di Zelda per l'uscita del gioco.

In alcune delle immagini la vediamo anche in compagnia. Sì, perché un'altra fan si è unita a lei nel tentativo di ricreare i personaggi. Jessica Nigri, nota cosplayer e doppiatrice, ha assunto le sembianze e i panni del personaggio di Ganon.

Ora che Star Trek: Picard si è concluso, è bello vedere la Burton dedicarsi alle sue altre passioni. Il cosplay non è l'unico legame dell'attrice con il gioco: è infatti apparsa in Critical Role, uno show settimanale in cui doppiatori e amanti di tutto ciò che è nerd si cimentano in un'epica campagna di Dungeons and Dragons. Lo show è condotto da Matthew Mercer, che per coincidenza ha recentemente annunciato di essere la voce di Ganondorf in Tears of the Kingdom.

Nel frattempo, già a poche ore dal lancio, Zelda: Tears of the Kingdom è già da record su OpenCritic, con un podio che al momento è tutto per Nintendo.

Potete visualizzare le immagini di Mica Burton e Jessica Nigri di seguito o sui loro profili su Twitter.