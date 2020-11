Micaela Ramazzotti: 'Sono più brava a fare crostate che a recitare'

Micaela Ramazzotti che questa sera vedremo in tv con Se son rose è sicuramente una delle attrici italiani più apprezzate degli ultimi anni. La sua carriera è iniziata all'età di soli 13 anni quando era tra le protagoniste di una collana di fotoromanzi. Da allora la sua ascesa è stata inarrestabile, o quasi.

"Quando inizi non ti devi mai aspettare niente. Perché non sai mai dove arriverai. Perché i sogni non partono col ciak della prima volta. E quando si realizzano, non hanno niente a che vedere con quello che ti immagini appena ti butti nel vuoto. Io sapevo solo che scappavo da una recita, la mia vita di quartiere, che era un film che non mi piaceva. All'inizio non tutto è andato come volevo. Io non ero l’attrice rotonda, col davanzale rinascimentale. Ai provini non piacevano la mia voce, il mio fisico, quella mia strana figura un po' da biondina americana".

Insomma, gli inizi per Micaela Ramazzotti non sono stai proprio semplici ma, l'attrice ha trovato la forza per andare avanti, si è saputa reinventare e sono arrivati poi i grandi successi con Carlo Verdone e i Manetti Bros, : "Mi sono inventata la vita. Mi sono inventata un altro personaggio. Come ho sempre fatto. Come bisogna sempre fare. La bionda svampita non funziona più? Allora, mi sono detta, infilati nelle pieghe delle donne problematiche, vessate, fragili, meravigliosamente imperfette".

La Ramazzotti sostiene però di essere più brava a fare i dolci che a recitare e, vorrebbe avere più tempo per seguire questa sua passione: "Mi piacerebbe vivere in campagna ed essere un po' più rilassata di come sono oggi. E poi vorrei cucinare più crostate, perché ne faccio troppo poche. E fare le crostate è la cosa che mi viene meglio. Molto, molto meglio del cinema".