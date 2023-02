Michael Bay porterà la Bayhem in tv: il regista dirigerà una nuova serie per Prime Video

Il regista Michael Bay porterà il suo inconfondibile stile Bayhem su Prime Video: secondo i rapporti, l'autore di 6 Underground e 13 Hours sarà il produttore esecutivo e il regista di una nuova serie tv senza titolo attualmente in sviluppo per la piattaforma di streaming on demand.

Il progetto, descritto una serie drama infarcita d'azione, segnerà la prima volta per Michael Bay come regista in televisione, diversi anni dopo l'esordio, come attore in una piccolissima parte, in Miami Vice di Michael Mann (l'episodio 'Free Verse', del 1986): nel corso della sua carriera l'autore ha anche prodotto numerose serie tv di successo, tra le quali Black Sails e anche Jack Ryan per Prime Video, ma questa volta assumerà un ruolo di primo piano sul set.

La serie misteriosa è stata creata e scritta dallo sceneggiatore televisivo Joe Barton e sarà incentrata su un cacciatore di taglie americano che lavora a sud del confine e che si ritrova suo malgrado in una disperata lotta per la sopravvivenza quando l'uomo che sta inseguendo li mette entrambi nei guai con il cartello messicano. "L'ispirazione per questo progetto mi è venuta circa 5 anni fa in Costa Rica, e la devo ad un ex agente federale degli Stati Uniti che conobbi all'epoca e che oggi fa surf ogni giorno, godendosi la bella vita", ha detto Michael Bay riguardo alle origini del progetto. "Mentre sostiene questo suo particolare stile di vita divertente e rilassato in Costa Rica, di tanto in tanto da la caccia ai 'Bad Gringos' che si nascondono in Sud America". "

"Non potrei essere più entusiasta di collaborare con Michael Bay e Amazon per portare sullo schermo questo spettacolo emozionante e pieno di azione", ha aggiunto Barton. Al momento, Bay non ha un lungometraggio all'orizzonte, dopo l'uscita di 6 Underground del 2019 e Ambulance del 2022, dunque si suppone che la serie Prime Video avrà la precedenza.

