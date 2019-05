Michael Beach da Aquaman a Swamp Thing: sarà Nathan Ellery nella serie DC Universe

Secondo quanto riportato su Deadline, Michael Beach è entrato a far parte del cast della serie Swamp Thing in un ruolo ricorrente: sarà il personaggio Nathan Ellery.

Beach, che raggiunge così i già confermati Crystal Reed, Derek Mears, Will Patton, e Jennifer Beals, sarà quindi Ellery, presentato nella serie come un importante uomo d'affari e presidente di una multinazionale, un uomo che si nasconde dietro la sua immagine ma che è disposto a raggiungere i suoi obiettivi a qualunque costo, anche ricorrendo a misure estreme.

Gli appassionati dei fumetti, sanno bene chi è Nathan Ellery: si tratta di un noto criminale del mondo della DC Comics, comparso per la prima volta proprio nel primo numero di Swamp Thing, nel novembre del 1972.

Curiosamente, Beach è stato parte anche dell'Universo Cinematografico DC grazie al suo ruolo in Aquaman, dove impersonava l'anziano Manta Jesse Kane, padre del criminale Black Manta. L'attore è stato parte anche del cast di Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins, e lo vedremo anche nella serie prodotta da Apple e in arrivo, Truth Be Told, con Octavia Spencer protagonista. Inoltre, è anche nel cast di Rim of the World, diffuso su Netflix lo scorso 24 maggio. Di recente, ha terminato le riprese della nuova commedia con Melissa McCarthy, Superintelligence, prodotta dalla New Line.

La prima stagione di Swamp Thing sbarcherà sulla piattaforma DC Universe il prossimo 31 maggio. Il full trailer ufficiale è stato diffuso proprio in queste ore e afferma ancor di più l'anima prettamente horror della serie DC Universe.