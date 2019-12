Michael Chabon ha trovato un accordo con Showtime per l'adattamento di Kavalier and Clay

Variety riporta che lo scrittore Michael Chabon ha trovato un accordo con Showtime per adattare il suo acclamato romanzo Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay, con il quale ha vinto il premio Pulitzer per la narrativa nel 2001.

La produzione della serie rientra nel patto di collaborazione che Chabon e la moglie Ayelet Waldman hanno stretto con CBS TV Studios (proprietaria per l'appunto di Showtime), che si è accaparrata i diritti dei contenuti televisivi sviluppati dalla coppia.

Chabon e Waldman figureranno nel doppio ruolo di showrunner e produttori esecutivi in questa nuova serie. Kavalier e Clay è descritto come una storia epica di amore, guerra e della nascita dell'ossessione americana per i supereroi. I protagonisti sono Josef Kavalier e Sam Clay, entrambi di origine ebrea. I due diventeranno tra le figure di spicco dell'età d'oro dei fumetti e le loro vicende si incroceranno anche con artisti reali come Stan Lee, Jack Kirby e Jerry Siegel.



Al momento, Chabon è lo showrunner di Star Trek: Picard, che arriverà su CBS All Access il prossimo 23 gennaio 2020. Terminati i lavori con lo show, l'autore dovrebbe iniziare a lavorare a Kavalier e Clay. Cosa ne pensate di questo annuncio? Conoscete già il romanzo?



Nei mesi scorsi, Chabon ha parlato della creazione di Star Trek: Picard e di come Patrick Stewart abbia contribuito a plasmarla, dando numerosi consigli sulla figura del protagonista e gli sviluppi della storia.